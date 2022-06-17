疫情．直播｜五個酒吧群組互相傳播　患者病毒基因排序相同

本港今日（17日）新增1014宗本地確診，輸入個案131宗，累計確診1145宗。多一宗死亡個案，學校呈報145宗。新變種病毒分支BA.2.12.1增19宗個案，18宗為本地確診，包括培正中學田徑隊一名學生的一家庭成員染疫。



行政長官林鄭月娥今日（17日）在記者會上表示，今日確診個案都會過千宗，過去兩日香港每日陽性個案超過1000宗，似乎疫情有反彈跡象，今早在政府內部舉行跨部門會議，包括醫管局行政總裁高拔陞。現時每日上升因出現群組，包括餐廳及酒吧，上月衞生防護中心展開追蹤，希望盡快切斷傳播，社區不要出現大型爆發。



本港連續兩日確診數字突破1000宗水平，酒吧群組持續有新個案，由於疫情反彈，與立法會有關確診個案亦有增加趨勢，更有兩位議員染疫，立法會秘書處今日（17日）通知，立法會主席與行政長官辦公室及議員商討後，決定取消6月21日舉行的行政長官餞別午宴，



另外，本港昨日（16日）新增1085宗本地確診，輸入個案94宗，單日確診達1179宗個案，當局估計，新變種病毒分支例如BA.2.12.1、BA.4、BA.5等，已在社區流傳。



昨日疫情新聞總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月16日最新數字平均升至2.0523，上限更達3.69。（港大醫學院圖片）

▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼６月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼



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【16:46】歐家榮醫生表示，酒吧Racks City及FLM群組已完成病毒基因分析，發現與先前三間包括The Iron Fairies & Co、Shuffle及LINQ的病毒基因排序相同。

【16:44】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生表示，佛光街地盤有三宗新個案，包括兩名隧道剷泥機操作員及一名主管，先前有4宗個案同一組別，這個地盤累計7宗確診，全部已打針，均屬輕症，1宗無徵狀，6月10日至14日發病，全部在地底工作，用地底下面的貨櫃做休息室，地盤約有100人在地底工作，會發出強檢公告，要做核酸檢測，並會實地視察了解如何改善。

【16:37】

--觀塘家庭服務中心尚真家社爆發，增多2宗個案，涉亞博正接受檢疫的院友，爆發共涉及14院友及1員工。

--中華基督教會桂華山中學︰5W班有4宗個案

--元朗香港青年協會李兆基書院：中一英文班，共有2學生1教師感染

-粉嶺官立中學：1B班的15名同學中有2人感染

--大埔港九街坊婦女會孫方中小學：6D班2學生1老師感染

【15:03】林鄭月娥表示，根據專家評估，隨著更多社交活動，個案稍為上升係預期之內，不會去到新一波疫情爆發。開始見到個案上升，但17個群組已經停，只剩4個仍有新個案，這時間處理公共衛生需要明知是預期內，亦不是嚴重情況，入院少，有應對能力，無論口服藥，備用設施都就位，考慮經濟、社會需要，包括市民接受程度及期盼，不認為要用法律收緊，因法律收緊是強制性，是有後果。如果法律規定不可以跨家庭聚會，是會犯法，現時遠遠未去到此種程度，只係作呼籲，尤其跨家庭除口罩活動風險高好多。

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【14:54】林鄭月娥表示，兩日後是父親節，呼籲希望減少跨家庭聚會，脫口罩飲食更需加倍小心。既然這麼多工作涉及加強快測，證明該市民沒有受感染，政府由現時開始將廣泛免費派檢測包。長者已派了2個月，免費派過千萬包，本來本月底結束，但將繼續派發，無結束日直至疫情結束，亦會加大派發，包括物業管理、地盤，通過社團舉辦的特區25周年活動，一般不會除口罩，進入場所參加者要做快測，有關團體可向部門提出要求，會派快測包予主辦機構。

【14:49】林鄭月娥表示，社署已找到有一間院舍可做逆檢疫安排，如有大型爆發，或好多密切接觸者，與其將院友搬離檢疫，反而將不是密切接觸者或確診者搬去另一間院舍，早前都用過。另外，加強院友保護要靠員工勤檢測，親人探望都有嚴格要求，員工目前打兩針，稍後提升至三針，即使已經完成打針，每日亦做快測返工，亦加多一個檢測要求，需每兩周做核酸。

【14:46】林鄭月娥表示，堅持一定會盡量保障保持學生返學，所以學校要繼續落實復課後每日快測安排，直到2021-22年學年結束，即大概到8月中，凡教職員及學生返校園都要快測，亦呼籲除學校活動，學生因謝師宴、慶功宴而出外都要減少，因食飯會除口罩、傾計，有群組都是因此引起，所以保障學生上堂大前提，呼籲減少校外食飯活動。

林鄭月娥表示學校每日快測措施需維持至8月中學期結束。左為羅致光、右為陳肇始。(馬煒傑攝)

【14:42】政長官林鄭月娥表示，現時住院人數今早為442人。新冠患者定義，即第一次核酸陽性，在最近28日內，都會視為新冠患者，但現實上好多入院檢測陽性，即28日內，可能好多是「水尾」，可能其他原因入院，新冠病毒已好低。定義都視為新冠病人。究竟現時住院新冠患者幾多需要隔離，即仍有傳播力、有傳播其他人風險，往往少於一半。442人使用隔離病床、第一線第二線，或北大嶼山醫院的病床，換句話說有一半人在醫院普通病房，因病毒量低，不足有感染風險。重症方面，危殆醫院個案22人，入深切治療有3，現時每日陽性破千，大家好關注，但其實整體感染未至於影響到醫院工作量，或為醫院構成嚴重壓力。

【11:58】立法會秘書處向議員發電郵，指由於疫情反彈，與立法會有關的確診個案亦有增加趨勢，最近亦有兩位議員染疫，現階段在綜合大樓舉行大型聚會難免會增加疫情擴散的風險。立法會主席與行政長官辦公室及議員商討後，為審慎起見，決定取消6月21日舉行的行政長官餞別午宴。

【11:57】【檢疫酒店八月/第八輪檢疫酒店/檢疫酒店預訂/檢疫酒店價錢】第七輪指定檢疫酒店將於7月31日完結。政府公布第八輪指定檢疫酒店的首批名單，於8月1日至10月31日營運。首批名單共62間酒店，全為第七輪正營運中的酒店，可提供約23,000個房間。至於其他已遞交申請的酒店，政府正審批中。【附名單】

▼第八輪指定檢疫酒店首批名單▼



【10:53】本港新冠肺炎疫情反覆，確診數字再破千宗。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日（17日）表示，相信有關水平會持續一段時間，並有可能會緩緩上升。他認為關鍵是變異病毒株在社會流轉情況，加上部份於第五波已感染的巿民，抗體水平會下降，有機會再感染，而社交距離措施放寬，巿民亦有所鬆懈。

【09:59】沙田駿景園第二座今早完成圍封強檢，其間527人接受檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案。

【09:59】本港新冠肺炎疫情反覆，酒吧出現多宗確診個案。政府要求市民入酒吧前須出示24小時內的快速檢測，對於不少酒吧負責人擔心難以核實，食物環境衞生署署長楊碧筠今早（17日）在電台節目表示，現時餐廳等員工亦要定期進行快速檢測，檢測棒上亦要寫姓名、檢測日期及時間，故執法人員有經驗去判斷填寫資料是否屬實。她又強調，法例只要求負責人作盡職檢查，執法人員會考慮是否已檢查客人資料。

【08:33】屯門美樂花園第一座今早完成圍封強檢，其間679人接受了檢測，當中發現三宗陽性檢測個案。

【07:30】一次偶然乘坐小型飛機的經驗，感受到在空中自由飛行的感覺，令當時仍是中學生的Oscar立志成為機師。喜歡飛行、有機師夢的亦不止他，還有兩位以往修讀香港大學附屬學院航空及飛行高級文憑課程的同學Vanessa及Nick。三人去年從學院畢業，分別升讀到香港科技大學及香港理工大學，繼續修讀航空相關課程，朝機師夢進發。

新冠疫情雖已持續逾兩年，香港航空業備受打擊，更有航空公司在疫情期間大規模裁員，機場冷清清的畫面彷彿已是常態，但這班懷著機師夢的大學生仍然相信：「即使呢段疫情(期間)，大家完全見唔到個曙光，或者接近係零都好喇⋯⋯航空業係一定會復甦。」

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【07:00】醫管局自去年10月開始推出公私營協作計劃，縮短專科門診新症輪候時間。醫管局指，與私營機構合作引入「共同醫治」模式，讓病情穩定的專科病人到社區私家診所覆診，以騰出處理舊症的名額，現時約有600名私家醫生參與。

【06:00】由熱廚房轉投西九文化區管理局，首位女將兼港產行政總裁馮程淑儀正式掌舵轉眼八個月，亦即將迎來故宮開幕。她首度接受傳媒專訪，回溯昔日故宮爭議，作為有份參與秘密洽談建館的「核心小組」成員，馮程淑儀確信當年堅持正確，期間雖歷不少風波，但現時見證如期登場大感安慰。

換位走入西九督師，她說未來仍有多項重點工作，包括衝出本港進行推廣，以及令西九財政穩建，「要比香港市民睇到，我哋係資產，唔係負累。」

▼西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀訪問▼



▼6月14日 香港紅十字會推出疫下「儲糧攻略」▼



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▼第二期$5000消費券Q&A▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼



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▼6月11日第三屆「國際移民及置業博覽」▼

