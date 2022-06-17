長實嘉湖海逸酒店重建變改裝　提新方案改裝兩大樓　單位減近八成

長實2019曾向城規會申請，將位於天水圍的嘉湖海逸酒店，擬重建為兩座樓高53層的住宅大廈，料合共可提供5,000個單位，及後方案獲城規會通過。

不過改建計劃疑再有變數，嘉湖海逸酒店近日再向城規會提交新申請。根據新方案，擬將現有兩幢酒店整幢改裝，轉為提供住宅約1,102伙住宅單位，至於酒店地下及一樓將改作商業用途。由於項目不涉拆樓重建，建築物高度或體積不會增加，單位數目亦由早前重建計劃建議的5000伙，勁減近八成。



天水圍嘉湖海逸酒店再向城規會提交申請，擬將現時酒店改建成約1,102 個住宅單位（資料圖片／吳鍾坤攝）

嘉湖海逸酒店過去曾獲城規會批准重建申請，當時擬在酒店現址改建2幢約53層的住宅，合共提供5,000伙單位。有關申請在2020年獲通過。

重建變改裝 翻新後兩住宅大樓不多於24層

不過，嘉湖海逸酒店現時再提交一份新申請，根據新方案，只會改裝兩幢現有酒店大樓，項目規模擬縮減至1,102伙，兩幢大樓高度及體積不會增高，翻新後樓高將不多於24層。申請文件指出，現時酒店地下及一樓，將改作商業用途，而置富嘉湖第一及二期將予以保留。

換言之，新方案日後住用的總樓面面積，會由舊方案的139,500平方米，減至新方案的55,668平方米，而地積比率亦由5倍減少至1.995倍。

文件認為，擬議發展加上其他區內的私人住宅項目，能進一步改善區內公私營房屋及人口比例。而天水圍及洪水橋/厦村新發展區地區，有充足酒店房間供應，可應付預期旅遊業復蘇期間的需求。文件又指，與重建方案相比，建議的改建方案將大幅減少產生建築廢物、污染物和能源消耗。