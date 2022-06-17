2023年文憑試考試費加價2% 語文科近700元 政府代學校考生繳費
撰文：梁思行
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考評局今日（17日）公布，2023年文憑試（DSE）考試費將上調2%，調整後語文科考試費及其他科目分別為697元和466元，而自修生報名費則由524元調升至534元。不過，政府在2月底發表的新一份財政預算案，提到將會為參加2023年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費。
考評局指，在決定考試費時，已經審視考評局的財政狀況、公開試的營運成本、本地經濟狀況、考生及家長的負擔能力等不同因素。
考試費調整後，語文科及其他科目費用分别上調港幣14元和9元，總數分別為697元及466元，而自修生報名費為534元。如一名考生報考六科，即兩個語文及四個其他科目的學校考生計算，共需要3,258 元。
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考評局表示，考評局屬於財政獨立的法定機構，沒有政府的經常性資助，主要收入來自考試費。考評局近年需增撥資源於試場推行多項防疫措施，又持續為有特殊教育需要考生提供特別考試安排，以及更新支援公開考試運作的資訊科技系統。
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