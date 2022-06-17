故宮展廳3收藏最多國寶級珍品　孩兒枕僅展3個月

香港故宮文化博物館將於7月2日正式向公衆開放。故宮今日（17日）舉行傳媒預覽，展出部份展廳的珍品。

其中位於展廳3的「凝土為器：故宮博物院珍藏陶瓷」，會展出169件文物，當中40%、共66件屬國家一級文物，是眾多展廳中最多「國寶級」展品的一個，包括北宋的「白釉孩兒枕」、「淡天青釉筆洗」等。



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展廳會分3部分，其中矚目的為北宋定窰白釉「孩兒枕」，是由宋代「五大名窯」之一的定窯所製作。香港故宮指，「孩兒枕」深受清代乾隆帝喜愛，並曾賦詩多首， 其中一首謂：「伏猶曲四體，醒自瞪雙睛。憐爾供人寐，已恒寐不成」。

香港故宮又形容，該件「孩兒枕」甚珍貴，因可比較的例子不多，台北及北京故宮僅各有一件，而現時香港故宮展出的「孩兒枕」由後者借出，3個月後要交還。

汝窯瓷現存僅百件

展覽亦展出同屬國家一級文物的「淡天青釉筆洗」。香港故宮透露，北宋汝窯以其僅供宮廷的天青色瓷而名重於世，但只燒造了約20年，現時存世品不足百件。

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雍正命製40套瓷盤 本港共展12件

此外，各色釉菊花式盤亦是重點展品之一。香港故宮指，根據清宮檔案記載，雍正十一年皇帝曾命江西景德鎮御窯依樣製作菊花式瓷盤40套，目前大部份已失散失，香港故宮共展出12件，是該40套遺留下來的珍貴精品。

展出朝隆皇帝喜愛的器具

而在展廳中，更可一覽乾隆皇帝喜愛的漆器及瓷器。香港故宮指，乾隆皇帝甚至特別為它們作詩，並將這些詩詞刻在杯內，比喻用這些器具飲茶時，美味得如菊花花蕊。

另外，展品亦包括明代皇帝的御用瓷器，特徵包括龍紋、五爪龍等。

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故宮借出5%「國寶」在港展出

香港故宮文化博物館副館長王伊悠表示，香港故宮共有9個展廳，當中有914件珍品從故宮博物館借展，其中166件屬「國寶」級，佔借展品總數18%。她又指，故宮博物館共有8000多件「國寶」，即故宮共借出5%「國寶」來港展出，機會難得。

王伊悠又指，香港故宮有信心在7月2日如期開放，並會推薦「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」特別展覽。她說，當中有35件「國寶」級展品，包括唐虞世南(傳)行書摹蘭亭序帖卷，而且只展出一個月，即使送回北京故宮後亦會被收起多年，故形容機不可失。

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