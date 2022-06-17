疫情｜連續3日確診破千　警察反恐部門20人中招　酒吧群組同源

新冠病毒疫情持續擴散，本港連續三日確診個案破千宗，衞生署今日（17日）公布新增1,014宗本地個案，另有131宗輸入，總數1,145宗。衞生防護中心確認，警務處反恐部門一個不需面對公眾的內部部門爆發群組個案，目前共有20人確診，並定義為「工地場所爆發」又稱將密切關注情況。



衞生防護中心公布，爆疫的中環酒吧Racks City、FLM、The Iron Fairies & Co、Shuffle及LINQ，共5間酒吧的基因排序相同，但暫時看不到疫情有爆發性上升的趨勢，並呼籲市民父親節避免跨家庭聚會。醫管局則公布，一名58歲女病人昨日病逝，估計死因與末期鼻咽癌，以致病情持續惡化有關。



建議警察反恐部門員工進行核酸檢測

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日新增1,014宗本地個案，當中379宗為核酸檢測，635宗為快測；輸入個案則有131宗。他表示，酒吧Racks City及FLM兩個群組，與先前3間酒吧，包括The Iron Fairies & Co、Shuffle及LINQ，5間酒吧的基因排序相同。

被問及警方反恐部門爆發群組傳播，歐則回應指，中心已了解情況及正跟進，目前場所及工作地點已進行消毒。他並透露，該部門共有20人確診，目前已安排患者隔離，其家人亦須接受檢疫。他建議所有相關同事進行核酸檢測，密切接觸者暫停上班。

+ 6

其後有記者追問部門名稱，不過歐家榮並無正面回答，僅稱為「警察其中一個部門」，強調為警察內部部門，不需面對公眾，亦與公眾沒有接觸，因此定義為「工地場所爆發」。他亦稱，若有新增個案將密切注視。

▼6月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



+ 9

50名患者昨入院治療

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業則公布，目前共有412名病人於公立醫院留醫，其中50人為新增確診，需入住隔離病房。現時隔離病房共有103人，二線病房有11人，另外北大嶼感染控制中心則有76人，當中34人為新增確診。

至於昨日並無新呈報的危殆個案，嚴重則佔2宗，其中1人已接種兩劑疫苗，1人並無打針。現時留院的病人中，危殆個案為15人，嚴重則為10人。

▼6月11日 上環FLM酒吧爆疫▼



58歲末期鼻咽癌患者病逝

此外，亦新增1宗死亡個案，為58歲女病人，並未曾接種疫苗，亦非來自院舍。但病人患末期鼻咽癌，於5月21日經瑪麗醫院急症室入院，其後兩周進食的狀態較差，照X光後發現肺花，經核酸檢測後確診，CT值大於30，即病毒量較低。

李分析指，由於死者入院後血壓處於低水平，血液含氧量較低、血色素下跌，相信由癌症引起。其後病人於5月27日轉送葛亮洪醫院，惟情況持續轉差，最終於昨早病逝。

▼6月15日 進入酒吧需快測陰性證名前的蘭桂坊▼



+ 2

歐家榮︰暫時看不到爆發性上升

歐家榮表示，雖然過去兩周個案逐步上升，顯示社區有大量傳播鏈。但他強調，每日實際確診數字、港大即時繁殖率、污水監察等指標，均已反映情況，預期在目前的水平徘徊，暫時看不到有爆發性上升。

歐亦指，重症及死亡數字亦為重要的指標，包括入院、深切治療部數字及死亡等數字，反映疫情對本港醫療系統的負擔。惟現時相關數字平穩，他認為大部份市民由於已接種疫苗或曾確診，因此具有免疫力，同時打針後即使受感染，亦可減少重症機會，因此不擔心將加重醫療負擔。

呼籲市民有病徵須做檢測

父親節將至，歐認同感染風險將增加，因不少市民將與家人外出慶祝。但他提醒，歡渡佳節亦須謹守防疫措施，盡量減少跨家庭聚會，外出吃飯時離開座位，亦謹記戴上口罩。他並呼籲，若出現病徵須做檢測。