飛磚謀殺｜庭上播死者現場所拍影片　初時只見天空、樹及打鬥聲

七旬清潔工2019年11月於上水拍攝示威者和清理路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡，兩名少年涉謀殺案件續審。有份清理路障的休班消防員作供指， 蒙面人一度噓走。但他們召喚了更多人到來掟磚，清路障的人亦有掟磚還擊。休班消防員稍後見到清潔工「訓低咗」，遂和他人把他抬走，惟對方最終不治。庭上亦播出清潔工手機拍到的片段，只見有天空和樹。



兩被告依次為劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們被控謀殺、意圖令他人身體受嚴重傷害，及暴動等3項罪名，指他們在2019年11月14日，與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，謀殺羅長清(70歲)，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。

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初時清理的市民較多把蒙面人多

任職消防員的鄧志偉供稱，2019年11月13日早上11時15分左右，他在上水做完健身後，沿上水廣場向新都廣場，見到有人在清理馬路上的物品，鄧和其他市民便加入，這時有蒙面人阻止他們，並把物件擲回馬路。由於清路障的人較蒙面人多，成功把蒙面人趕走。

休班消防員見羅躺地上前叫人停手

惟蒙面人其後召喚更多人到來，並向清理路障的人粗言穢語，並掟磚等雜物，清路障的人亦有向對方掟磚。鄧未有參與，站在上水大會堂的鐵閘外。他後來見到清潔工羅長清(70歲)躺在地上，遂跑上前，叫眾人停手。鄧聯同兩名市民，把羅搬至大會堂閘口外行人路，之後有救護員到場。

羅的手機只拍到天空和樹

控方在庭上播放從羅手機上擷取的影片，起初只拍到天空和樹，期間聽到打鬥聲，鄧其後在片中出現。

此外，昨日作供的X於2019年12月23日就事件作認人手續中，並認出首被告。負責該認人手續的高級警司沈海光透露，首被告拒進行一般認人手續，該次認人屬「未經同意小組認人」。

胞姊指首被告重感冒要戴口罩

庭上亦播放該次認人的情況，首被告的胞姐指首被告患重感冒，需戴上口罩。X要求首被告脫口罩，X原本拒絕，沈警司作出警告，並除去首被告的口罩，X之後認出首被告。首被告曾質疑為何不可戴口罩，沈回應需確保認人手續公平公正屬其職責範圍內。

被捕稱未有掟死人和打人

警長林仲賢則指，於2019年12月13日在首被告家把他拘捕，首被告起初說：「我唔知發生乜野事。」他之後表示案發時身處現場示威，但未有掟死人和打人，林遂再作警誡，首被告便說：「我在現場，有示威，我無掟死人同打人，我被人打啫。」

警長否認曾作出威嚇

辯方盤問時指，林等上門拘捕時，另一名警長曾向首被告稱切勿「玩嘢」，或會拘捕首被告在單位內的女友。林其後又作出威嚇，首被告才會講：「我無掟死人同打人。」林否認說法。

案件編號：HCCC322/2020