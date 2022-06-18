最新疫情｜28處納強檢　涉6食肆　包括apm潮館、深水埗公和荳品廠

本港今日（18日）新增1276宗本地及輸入確診個案，當中本地個案佔1160宗，116宗輸入個案。沒有新增死亡個案。兩間學校呈報有校內傳播，包括日出康城綠茵英文國際幼稚園K3班有一名老師及三學生感染，包括兩名上午及一名下午校學生，建議此班別停課7日。另一間是將軍澳至善街播道書院小學，1E班累計四名學生感染。另外，警方反恐特勤隊群組增2個案。累計22宗。



這輪酒吧為爆疫重災區，食物環境衞生署與警方過去一周（10至16日）到所有酒吧／酒館等採取嚴厲執法行動，共揭發35間酒吧／酒館違反防規例，被罰停晚市堂食三、七或14日，有4間及14日分別需關閉7和14日，當局向負責人展開檢控程序；另100名顧客及員工收到定額罰款通知書。



（即查）深水埗公和荳品廠、黃大仙富臨皇宮、apm潮館納6月18日強制檢測公告

昨日疫情新聞總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月17日最新數字在平均2.05橫行，上限回落至3.067。（港大醫學院圖片）

▼６月17日 尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼



▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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【22:36】政府公布最新強制檢測公告，28處上榜，涉及6食肆，包括apm潮館、深水埗公和荳品廠，而馬鞍山耀安邨耀頌樓因污水陽性，連同其餘21住宅上榜，包括薄扶林摩星嶺道 4 號恒琪園及青衣盈翠半島 2 座等。

【20:43】抗疫的士（專屬的士）用於接送輕症患者往返家居及指定診所，隨著疫情早前緩和，車隊由高峰400輛減至有約32輛。近日，有確診市民反映，坐抗疫的士到指定診所後經救護車轉到醫院檢查，在醫生指無須留院後，欲乘搭抗疫的士回家時卻遭拒絕，司機回覆稱不能由急症室接送確診者。病人既擔心坐其他公共交通工具會傳染他人，更憂慮會因此「犯法」，嘆難找歸途。

的士車行車主協會永遠會長兼主席吳坤成解釋，按政府指引，醫院不屬專屬的士車隊服務範圍，司機只能接載來往指定診所的輕症患者，至於醫院患者需要視乎政府有關部門安排。

《香港01》就此向衞生署、醫管局及運輸署查詢，醫管局僅指新冠病人往返公立醫院就診時，應盡量使用「點對點」的交通工具，未有明確指明可否乘坐非抗疫的士交通工具，而運輸署亦只稱，政府與的士業界會繼續密切留意專屬的士車隊的實際需求和運作情況，視乎需要調整車輛數目及檢視服務的安排。

▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



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【20:33】廣深港高速鐵路有望在通關後直達廣州東！內地廣鐵集團今日（18日）公布6月20日起實施的新班次表，提到將新增本往廣州東至香港西九龍站的列車，每日開6對，行車時間介乎1小時38分鐘至1小時51分鐘，意味當香港與內地通關，且高鐵重新通車時，或可取代消息稱會永久停運的城際直通車，營運由西九龍站直達廣州東站的列車。

立法會議員劉國勳認為，有關公布即代表城際直通車或將停運，並指未來能在西九龍站直達廣州東站，前往廣州較繁華地區，可增加高鐵吸引力，更形容新公布是好消息，「希望通關愈來愈有眉目。」

廣鐵集團宣布6月20日起，新增每日6對來往廣州東至香港西九龍站列車。（微信公眾號「廣鐵集團廣州火車站」）

【19:20】衞生防護中心更新確診大廈名單，今日新增739幢大廈入榜，高於昨日的377幢近一倍，單是港島東區便新增70幢，沙田區新增64幢緊隨其後，而觀塘、西貢及元朗亦新增50幢以上。上榜大廈不乏幢豪宅，例如堅尼地城傲翔灣畔、中半山富匯豪庭2座及西半山帝豪閣等。

另外，今日有五幢宿舍新上榜，分別為西九龍紀律部隊宿舍2座、青衣已婚警察宿舍B座、順利紀律部隊宿舍4座、消防處黃大仙員佐級已婚人員宿舍B座及豐盛街紀律部隊宿舍1座；酒店亦同樣有5間上榜，分別為香港銀樾美憬閣精選酒店、香港沙田凱悅酒店、香港沙田萬怡酒店、香港海洋公園萬豪酒店及星網商務精品酒店。

【17:30】長沙灣碧海藍天第二座今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（19日）上午約十一時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:13】本港新冠肺炎疫情反覆，各區亦出現確診個案。政府今日（18日）公布，沙田及慈雲山七個屋邨和屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當中包括博康邨、沙角邨、慈樂邨及慈康邨等。房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【16:55】歐家榮表示，配時各區都有個案，沒有那個地區集中出現不尋常爆發，不同地區個案都有上升，各個群組都有個案增加，最近一兩星期見到多個案集中在年輕群組，過去一星期54%個案影響20至49歲人士，18%長者，與第五波高峰有不同，今次少長者受影響，多了年輕人士受影響，會密切注視個案流行病學資料。

【16:45】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨天提及群組，單位是警方行動部單位，目前為止22宗個案，已做基因分析，相信是BA.2.2，第五波香港一直流行，星期四透過之前調查，發現有群組，6月12日至6月16日之間發病，大部份個案6月13日、6月15日、6月16日發現陽性，2宗無病徵，其他6月13日至6月15日有輕微病徵，有一宗6月12日經大廈強檢搵到，警方安排同一組別同事做快測陸續多了個案，調查發現組別中約有130至140人，全部都是快測陰性，絕大做核酸檢測陰性，有2人仍等結果。

調查發現最早個案6月12日出現陽性，有一個6月11日最後一日返工，可能傳播6月11日或之前出現，警方已做消毒，食飯、更衣室、車都已消毒。調查發現，患者無需與公眾有接觸，無去飯局或酒吧，相信主要傳播是工作環境，因有體能訓練，有機會除口罩，有時在工作場所，如食飯都有機會傳播，所以建議每日快測，有個案及時發現。

歐家榮表示警察群組傳播或與體能訓練除口罩有關。右為李立業醫生。(馬煒傑攝)

【16:40】

-觀塘家庭服務中心尚真家社：4宗新增，全部涉及係亞博檢疫院友，累計18院友1員工感染

-【13宗BA.2.12.1個案】：

-尖沙咀擎天半島5座有一家庭出現5宗個案包括父母、兩子女及工人，同一大廈另一樓層但同座向有另一個案，大廈要圍封強檢

-另外4宗個案同之前已公布個案有關，包括1宗住長興大廈，前幾日另一樓層有個案

-3個案為何文田佛光街中九龍幹線地盤群組累計有10宗個案，全男性39-67歲 全打2-3針，有3名人士無病徵，6月12日至14日發病，10人中有8人是早更工人，2新個案是通宵更工人，已發公告要求地盤所有人強檢

-其中2宗輸入

-過去一周學校呈報797 宗，較先前一星期6月4日至-10日的538宗有48%升幅

【14:46】近日本港確診宗數連日過千，政府前日（16日）起要求進入酒吧、夜店等消遣場所，須出示24小時內快速測試陰性證明。蘭桂坊集團主席盛智文認為政府反應過度，強調與酒吧有關的確診個案只佔少數，新安排不公平並重創業界生意，促請當局提供協助而非懲罰。

【11:23】本港新冠肺炎疫情反覆，近日確診個案破1,000宗。勞工及福利局局長羅致光今日（18日）表示，現時90%院舍院友已接種一劑新冠疫苗，相信月底可接近93%。他相信政府已從第五波疫情中學習，又料確診個案會在1,000至2,000宗徘徊一段時間，急升的機會不大，因此院舍人手挑戰不會如第五波疫情般大。

【10:01】本港失業率最新回落至5.1%，在連續三個月上升後終下跌。勞工及福利局局長羅致光今日（18日）形容數字「係我估計稍為好啲」，預計失業率年底跌破4％機會相當高，並稱對未來經濟情況持「審慎地樂觀」態度，認為即使疫情有輕微反彈，亦毋須過份擔心。

▼6月8日 招聘會求職人士排長龍▼



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【08:40】上水清河邨清頌樓今早完成圍封檢測，共有約1 490人接受了檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案。

【08:00】政府日前公布，第八輪首批共62間指定隔離酒店的名單，營運時間為8月1日至10月31日，可提供2,300個房間。不過短短一日，旅遊網站周五（15日）下午顯示，酒店房的預約已陸續爆滿，最快於8月11日才有1間酒店供應。若外地港人欲預訂較便宜的房間，最早為8月13日的華美達華麗酒店，隔離7日收費為4,767元。

旅遊業界估計，目前供應量仍然不足，檢疫酒店每個月最多只能接受近7萬人回港，9月及10月才有更多選擇。業界並認為，酒店房屬「問題的核心外圍」，強調只有政府減少隔離日數，旅行社才可辦更多旅行團。

【02:41】荃灣警區雜項調查隊、荃灣警區輔警聯同食環署人員，昨晚（17日）採取聯合行動，巡查區內11間餐飲處所及酒吧，分別於鱟地坊及眾安街2間酒吧，發現3男3女顧客（21至43歲）沒有使用安心出行、以及未能出示24小時內的快速抗原測試陰性結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。6人全被罰款，食環署則向2名負責人發出傳票。

荃灣警區聯同食環署人員採取聯合行動，巡查區內餐飲處所及酒吧。（警方提供）

【01:11】本港新冠肺炎疫情近日有反彈跡象，昨日（17日）新增1,145宗個案，連續三日破千。鑑於接連有食肆和酒吧爆疫，出現多條傳播鏈，警方及食環署近日加強巡查相關處所，檢查顧客有否遵守包括疫苗接種、群組聚集及戴口罩等規定。

發言人表示，執法人員過去一星期（10至16日）共巡查了4,507間酒吧、酒館及其他餐飲處所，向54名處所負責人展開檢控程序，並向111名顧客或員工發出的定額罰款通知書。

▼６月17日 特首林鄭月娥記者會▼



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▼迪士尼星夢光影之旅6月14日進行傳媒搶先場▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼



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▼第八輪指定檢疫酒店首批名單▼

