疫情．最新｜警反恐特勤隊群組增2個案　累計22宗　大廈強檢發現

本港今日（18日）新增1276宗本地及輸入確診個案，當中本地個案佔1160宗，116宗輸入個案。沒有新增死亡個案。兩間學校呈報有校內傳播，包括日出康城綠茵英文國際幼稚園K3班有一名老師及三學生感染，包括兩名上午及一名下午學生 建議此班級停課7日。另一間是將軍澳至善街播道書院小學，1E班累計四名學生感染。另外，警方反恐特勤隊群組增2個案。累計22宗。



新冠病毒疫情反彈，本港昨日（17日）新增1,145宗本地及輸入確診個案，連續三日達千宗水平。Omicron變種病毒分支BA.2.12.1增19宗個案，18宗為本地確診，包括培正中學田徑隊一名學生的家庭成員染疫。警方反恐特勤隊爆疫，累計20人確診，衞生署及警方一直無主動公布。特首林鄭月娥指疫情呈反彈，呼籲市民在下周日（20日）父親節避免跨家庭聚會。



這輪酒吧為爆疫重災區，食物環境衞生署與警方過去一周（10至16日）到所有酒吧／酒館等採取嚴厲執法行動，共揭發35間酒吧／酒館違反防規例，被罰停晚市堂食三、七或14日，有4間及14日分別需關閉7和14日，當局向負責人展開檢控程序；另100名顧客及員工收到定額罰款通知書。



昨日疫情新聞總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月17日最新數字在平均2.05橫行，上限回落至3.067。（港大醫學院圖片）

▼６月17日 尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼



▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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【16:55】歐家榮表示，配時各區都有個案，沒有那個地區集中出現不尋常爆發，不同地區個案都有上升，各個群組都有個案增加，最近一兩星期見到多個案集中在年輕群組，過去一星期54%個案影響20至49歲人士，18%長者，與第五波高峰有不同，今次少長者受影響，多了年輕人士受影響，會密切注視個案流行病學資料。

【16:45】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨天提及群組，單位是警方行動部單位，目前為止22宗個案，已做基因分析，相信是BA.2.2，第五波香港一直流行，星期四透過之前調查，發現有群組，6月12日至6月16日之間發病，大部份個案6月13日、6月15日、6月16日發現陽性，2宗無病徵，其他6月13日至6月15日有輕微病徵，有一宗6月12日經大廈強檢搵到，警方安排同一組別同事做快測陸續多了個案，調查發現組別中約有130至140人，全部都是快測陰性，絕大做核酸檢測陰性，有2人仍等結果。

調查發現最早個案6月12日出現陽性，有一個6月11日最後一日返工，可能傳播6月11日或之前出現，警方已做消毒，食飯、更衣室、車都已消毒。調查發現，患者無需與公眾有接觸，無去飯局或酒吧，相信主要傳播是工作環境，因有體能訓練，有機會除口罩，有時在工作場所，如食飯都有機會傳播，所以建議每日快測，有個案及時發現。

【16:40】

-觀塘家庭服務中心尚真家社：4宗新增，全部涉及係亞博檢疫院友，累計18院友1員工感染

-【13宗BA.2.12.1個案】：

-尖沙咀擎天半島5座有一家庭出現5宗個案包括父母、兩子女及工人，同一大廈另一樓層但同座向有另一個案，大廈要圍封強檢

-另外4宗個案同之前已公布個案有關，包括1宗住長興大廈，前幾日另一樓層有個案

-3個案為何文田佛光街中九龍幹線地盤群組累計有10宗個案，全男性39-67歲 全打2-3針，有3名人士無病徵，6月12日至14日發病，10人中有8人是早更工人，2新個案是通宵更工人，已發公告要求地盤所有人強檢

-其中2宗輸入

-過去一周學校呈報797 宗，較先前一星期6月4日至-10日的538宗有48%升幅

【14:46】近日本港確診宗數連日過千，政府前日（16日）起要求進入酒吧、夜店等消遣場所，須出示24小時內快速測試陰性證明。蘭桂坊集團主席盛智文認為政府反應過度，強調與酒吧有關的確診個案只佔少數，新安排不公平並重創業界生意，促請當局提供協助而非懲罰。

【11:23】本港新冠肺炎疫情反覆，近日確診個案破1,000宗。勞工及福利局局長羅致光今日（18日）表示，現時90%院舍院友已接種一劑新冠疫苗，相信月底可接近93%。他相信政府已從第五波疫情中學習，又料確診個案會在1,000至2,000宗徘徊一段時間，急升的機會不大，因此院舍人手挑戰不會如第五波疫情般大。

【10:01】本港失業率最新回落至5.1%，在連續三個月上升後終下跌。勞工及福利局局長羅致光今日（18日）形容數字「係我估計稍為好啲」，預計失業率年底跌破4％機會相當高，並稱對未來經濟情況持「審慎地樂觀」態度，認為即使疫情有輕微反彈，亦毋須過份擔心。

▼6月8日 招聘會求職人士排長龍▼



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【08:40】上水清河邨清頌樓今早完成圍封檢測，共有約1 490人接受了檢測，當中發現三宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果不確定個案。

【08:00】政府日前公布，第八輪首批共62間指定隔離酒店的名單，營運時間為8月1日至10月31日，可提供2,300個房間。不過短短一日，旅遊網站周五（15日）下午顯示，酒店房的預約已陸續爆滿，最快於8月11日才有1間酒店供應。若外地港人欲預訂較便宜的房間，最早為8月13日的華美達華麗酒店，隔離7日收費為4,767元。

旅遊業界估計，目前供應量仍然不足，檢疫酒店每個月最多只能接受近7萬人回港，9月及10月才有更多選擇。業界並認為，酒店房屬「問題的核心外圍」，強調只有政府減少隔離日數，旅行社才可辦更多旅行團。

【02:41】荃灣警區雜項調查隊、荃灣警區輔警聯同食環署人員，昨晚（17日）採取聯合行動，巡查區內11間餐飲處所及酒吧，分別於鱟地坊及眾安街2間酒吧，發現3男3女顧客（21至43歲）沒有使用安心出行、以及未能出示24小時內的快速抗原測試陰性結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。6人全被罰款，食環署則向2名負責人發出傳票。

荃灣警區聯同食環署人員採取聯合行動，巡查區內餐飲處所及酒吧。（警方提供）

【01:11】本港新冠肺炎疫情近日有反彈跡象，昨日（17日）新增1,145宗個案，連續三日破千。鑑於接連有食肆和酒吧爆疫，出現多條傳播鏈，警方及食環署近日加強巡查相關處所，檢查顧客有否遵守包括疫苗接種、群組聚集及戴口罩等規定。

發言人表示，執法人員過去一星期（10至16日）共巡查了4,507間酒吧、酒館及其他餐飲處所，向54名處所負責人展開檢控程序，並向111名顧客或員工發出的定額罰款通知書。

▼６月17日 特首林鄭月娥記者會▼



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▼迪士尼星夢光影之旅6月14日進行傳媒搶先場▼



+ 15

▼6月10日起強制檢測公告▼



+ 38

▼第八輪指定檢疫酒店首批名單▼

