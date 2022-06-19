疫情．最新︱父親節前連續4日確診過千　澳門今午進行全民檢測

今日（19日）是父親節，本港疫情正呈反彈之勢，連同昨日（18日）新增1276宗本地及輸入個案，已連續四日單日確診個案超過一千宗。父親節與爸爸到酒樓一盅兩件是熱門活動，不過根據最新公布的強制檢測公告，28處地方涉及6間食肆，當中就包括黃大仙富臨皇宮、apm潮館及深水埗半島漁港三間中式酒家。與香港一海之隔的澳門，當地相隔8個月再現確診個案，今午（19日）12起進行全民檢測。



另外，昨日本港雖沒有新增死亡個案，但有兩間學校呈報有校內傳播，包括日出康城綠茵英文國際幼稚園K3班有一名老師及三學生感染，包括兩名上午及一名下午校學生，建議此班別停課7日。另一間是將軍澳至善街播道書院小學，1E班累計四名學生感染。另外，警方反恐特勤隊群組增2個案，累計22人染疫。



昨日疫情總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月18日最新數字在平均2.00橫行，上限回落至3以下。（港大醫學院圖片）

▼６月17日 警方於中環蘭桂坊一帶巡查▼



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【08:23】政府宣布，昨日圍封的長沙灣碧海藍天第二座已完成檢測，其間729名身處相關地方人士接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進；期內共派員到訪316戶，當中64戶在過程中沒人應門，政府亦會採取措施跟進。

【08:18】澳門政府表示，當地發現最少12宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，今日（19日）中午12時至周二（21日）中午12時將進行全民檢測。為配合防疫，當局已立即採取各項管控措施，呼籲居民密切留意官方公佈的最新消息，盡量留在家中避免外出，並宣佈今日凌晨1時正起，澳門進入即時預防狀態。

發言人表示，所有12宗個案中至少10宗患者居住在新橋艷麗大廈，另外2宗為關聯核檢陽性個案；其中4名患者有症狀，8名無症狀。病毒源頭至今仍未確認，不排除有傳播鏈，幾乎肯定會有更多個案出現，社區爆發風險極高，形容這次疫情比以往任何一次都要嚴峻。

【01:05】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（19日）凌晨零時40分公布，昨日（18日）發現澳門社區有核酸檢測結果初步呈陽性，按照行政長官批示，根據新型冠狀病毒感染應變協調中心的評估，澳門面臨新型冠狀病毒肺炎社區傳播及爆發的風險極高，宣佈自2022年6月19日凌晨1時正起，澳門特別行政區進入即時預防狀態。

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【00:52】本港昨日（18日）再度破千宗，政府周四起收緊酒吧防疫措施，酒吧或酒館、夜店或夜總會、以及餐飲處所內酒吧或酒館範圍，顧客需持有24小時內快速抗原測試陰性結果證明方可進入。昨日（18日）為實施後首個周末，警方於蘭桂坊一帶加強巡查。

▼６月17日 尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼



【00:47】本港新冠肺炎疫情持續反彈，昨日（18日）新增1,276宗本地及輸入確診個案。為遏止疫情散播，警方和食環署前日至昨日凌晨在全港多區巡查了668個餐飲和其他處所，向77名涉違反防疫規定的員工和顧客發出定額罰款通知書，有8間酒吧或酒館被罰停業7日或14日。

▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



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▼6月8日 招聘會求職人士排長龍▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼

