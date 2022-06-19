疫情．最新︱29處所強檢　快樂蜂、譚仔雲南米線、大家樂各一上榜

今日（19日）是父親節，本港疫情正呈反彈之勢，連同今日新增1276宗本地及輸入個案，已連續5日單日確診個案超過一千宗。新增個案中1161為本地個案，115輸入個案，並有2宗死亡個案。與香港一海之隔的澳門，當地相隔8個月再現確診個案，今午（19日）12起進行全民檢測，截至下午累計已發現21宗確診個案。當局呼籲除了售賣必需品商舖外，其他店舖應停業，市民亦應停止外出。



另外，警方反恐特勤隊群組增1個案，累計23人染疫。衞生防護中心表示，相關警方工作單位有共139人，工作分為3個組別，個案大部分集中於同一組別，餘下116人全部為陰性，已建議6月22日至6月23日期間再做核酸檢測。



昨日疫情總覽：

香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月18日最新數字在平均2.00橫行，上限回落至3以下。（港大醫學院圖片）

▼6月19日強制檢測公告▼



【22:30】食衞局公布強制檢測公告，總共有3間食肆和26幢住宅大廈上榜。旺角亞皆老街Jollibee快樂蜂、將軍澳廣場譚仔雲南米線、灣仔新世紀廣場大家樂都曾有患者光顧，涉及需強檢日期及時間，依次為6月17上午10:30 ~ 11:30、6月14日下午13:00 ~ 13:30、以及6月14日下午15:00 ~ 16:00和6月15日下午15:15 ~ 16:00，同時段在場人士需於明日或後日（20日或21日）前往進行核酸檢測。

上榜大廈除了六宗BA.2.12.1源頭不明患者居所外，尚有半山區般咸道78 號寧養台B座、鴨脷洲海怡半島怡美閣、將軍澳日出康城領都5座(左翼及右翼)、荃灣愉景新城5座、長沙灣昇悅居1座、沙田駿景園11座及堅尼地城泓都1座等。

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▼６月18日 警方於中環蘭桂坊一帶巡查▼



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【21:33】本港新冠病毒確診個案連續五天單日逾千宗，食物環境衞生署今（19日）表示，昨日聯同警方共巡查608間餐飲處所及130間其他處所，已向四間涉嫌違反指示的酒吧／酒館負責人及一間其他餐飲處所負責人展開檢控程序，當中兩間要停業七天或14天；另已向七名涉嫌違反每桌人數上限的酒吧／酒館顧客、一名涉嫌沒有符合有關快速抗原測試規定的顧客，以及一名涉嫌沒有符合疫苗通行證指示、光顧其他餐飲處所的顧客發出定額罰款通知書。

發言人重申，因應近期疫情有反彈跡象，若干酒吧／酒館及其他餐飲處所出現多宗感染個案，或涉及部分處所負責人及顧客沒有遵從防疫規例，執法部門會持續積極嚴厲執法。

【21:17】澳門相隔八個月再次爆發新冠病毒疫情，當地今日（19日）下午公布暫錄得21宗確診個案。澳門當局宣布，由今正午至周二實施全民檢測，所有澳門居民及逗留者均須參與，公共部門將於期間關閉，緊急及必需服務除外；另所有銀行及保險機構亦會於明起連續兩天（20及21日）暫停對外服務，網上銀行、手機銀行及自動櫃員機ATM則維持正常運作。

【19:51】本港今日（19日）新增1,276宗新冠病毒確診個案，衞生防護中心料升勢或會持續。最新的確診大廈名單顯示，今日新增764幢大廈入榜，較昨日多25幢。元朗區新增76幢大廈，位列各區之首，沙田區及東區則緊隨其後，各有70幢新上榜。

上榜大廈不乏多幢洋房及豪宅，例如元朗牛潭尾的意花園佛洛斯大道洋房、中半山的寶樺臺及九龍御金．國峰等。

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【19:31】發展局發言人表示，該局常任秘書長（工務）劉俊傑的妻子初步確診2019冠狀病毒病。劉俊傑今日曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果為陰性，檢疫期間他會在家工作。劉太今早的新冠病毒快速抗原測試結果為陽性，二人正按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫。

▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



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【18:54】澳門再爆新冠病毒疫情，截至下午4時15分，過去一日新增21宗個案，年齡介乎8個月至89歲。澳門政府宣布，為防止新冠病毒傳播，除了提供緊急及必需服務，將於明日（20日）及後日（21日）關閉其他公共部門。

當局表示，21宗個案涉及兩個群組，由於兩者地理上相近，可能有一定關連，但暫時仍未發現感染源頭及傳播途徑。

【18:17】候任特首李家超與一眾獲任命的主要官員今日（19日）下午見記者。曾指「與病毒共存」只會帶病人赴黃泉的候任醫務衛生局局長盧寵茂指，全民檢測涉及很龐大的資源以及跨部門工作，何時適合推行需要深入研究，強調是數據為本，不會認為內地政策都適合在香港執行。

【17:55】本港疫情反彈，由美國回港夫婦輸入的BA.2.12.1持續擴散，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港至今累計有250宗BA.2.12.1，當中80宗無源頭，170宗有流行病學關連，最大為太古城中心麥當勞群組，共有41宗，其餘分布全港各區，出現大廈傳播。歐家榮指BA.2.12.1傳染力較高，暫無確診者二次感染，所有確診個案須入住隔離設施，同住家人及密切接觸者須送往檢疫中心。

【17:41】政府表示，深水埗區、西貢區、黃大仙區及部份地區的污水呈陽性，顯示處所可能有隱性患者存在，故將向有關地點派發18萬個快測包，呼籲市民自行檢測，當中包括深水埗蘇屋邨、將軍澳健明邨及維景灣畔等。

政府指，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物管員工，派發合共約18萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

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【17:10】澳門政府今日（19日）凌晨發現一宗懷疑確診個案後，政府下午5時疫情記者會公布，當地暫錄得新增21宗核酸檢測陽性個案，結束200多日零確診局面，明日及後日（20日及21日）關閉所有公共部門運作。

澳門行政長官賀一誠表示，疫情來得突然，且傳播迅速，有上升趨勢。當地的新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，今日中午12時開展全民核酸檢測，直至6月21日，所有澳門居民、在澳門逗留的人士必須參與。另外，屬於黃、紅碼的人士，不允許乘坐巴士、的士及輕軌。

【16:50】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，於過去2至3周各項指標顯示社區傳播鏈增加，由6月初300多宗增至現時約1000宗，預計升勢會持續落去，主要因為社交距離措施已放寬，惟幸市民疫苗接種率已提升好多，加上第5波確診人士仍有免疫力，雖然數字較5月尾時倍升左，入院及死亡數字仍穩定，故暫時不是太擔心，肯定不會回到2至3月時的高峰水平，但仍繼續呼籲大家打針。

【16:43】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，警方反恐特勤隊群組增1個案。累計23宗。新增個案並無病徵，6月17日核酸測試呈陽性，全為男性，年齡介乎27歲至50歲；該工作單位有共139人，工作分為3個組別，個案大部分集中於同一組別，餘下116人全部為陰性，已建議6月22日至6月23日期間再做核酸檢測，較多個案的組別有20人已建議不要上班。調查亦發現，相關人士除食飯時會有除口罩外，出外工作時亦會在車上吃東西，戶外做體能都會除口罩。

【16:36】本港新增1161本地確診個案，115輸入個案，已連續五日單日確診個案超過一千宗，並有2宗死亡個案。

【15:20】據澳門傳媒引述澳門當局表示，全民核檢於中午12時正式啟動，53個檢測站按時投入運作，截至下午2點半左右，已錄得約22萬人次預約登記，並為近3萬多人次完成核酸檢測，運作大致暢順，符合預期。當局亦指按檢測量推算，有信心能如期在開始檢測後的48小時內完成全民核酸檢測。

【12:56】疫情下第三個父親節，《香港01》記者今日（19日）到旺角一間酒樓視察，其負責人表示，今日早茶時段回歸疫情前九成水平，直言算「中上成績」，惟晚市仍僅得以往的六成，生意額整體而言達至過往正常日子的七成。酒樓於早茶時段已坐無虛席，有爺爺帶同孫仔孫女飲早茶，強調一家人出動較為開心；同場亦有三女之父慶祝父親節，對於疫情近日回升，他則指「唔驚得咁多，反而趁有得食就食多啲。」

【12:12】金管局總裁余偉文今日（19日）在電台節目上表示，過去25年本港金融市場的廣度和深度極速發展，股市、債市和銀行組成「三隻櫈腳」，銀行體系總資產已達27萬億元，成為亞洲最大的銀行體系中心，去年發債達4,000億美元，亦是亞洲最大，相信本港已穩固成為國際金融中心。

余偉文又指，如果本港被剔出於環球銀行金融電信協會 (SWIFT) ，坦言相關做法屬核選項，會影響到整個環球金融體系，惟本港會因應不同極端情況以準備應變預案；而美國加息造成本港資金流出，預期金管局將承接更多沽盤，速度亦有可能會加快。

金管局近期多次承接港元沽盤，本港銀行體系結餘降至2,600多億港元，余偉文認為仍屬高位，預期金管局將承接更多沽盤，速度亦可能加快。（資料圖片 / 張浩維攝）

▼６月19日 香港警察學院舉行招募日▼



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【10:54】繼續出任下屆政府財政司司長的陳茂波今（19日）在網誌表示，近日公布的本地經濟數據稍有改善，三至五月份的失業率稍降0.3個百分點，回落至5.1%，反映期內後期第五波疫情受控時的情況，以及發放消費券對經濟帶來的支持作用，不過，他指近日確診數字又再回升，情況需要關注。

陳茂波早前到元朗區探訪基層家庭，並派發慶祝回歸二十五周年的活動禮物包。（陳茂波網誌）

【10:03】澳門政府今日（19日）宣布，當地發現至少12宗核酸檢測陽性個案，當局要求在今午起至周二（21日）展開全民核酸檢測，除超市及街市提供生活必需品的場所外，呼籲其他場所暫停營業，餐廳只提供外賣。每名檢測市民可獲發三套快速檢測包，但要視乎實際情況，再通知市民何時及如何使用。

另外，澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，政府呼籲除維生場所以外其他場所停業，賭場方面亦採取同樣措施，暫時不會以批示方式，因違反行政命令會涉刑事罪行，故希望企業自覺遵守，減少市面上人員流動，令疫情盡快得到遏止。

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【08:23】政府宣布，昨日圍封的長沙灣碧海藍天第二座已完成檢測，其間729名身處相關地方人士接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進；期內共派員到訪316戶，當中64戶在過程中沒人應門，政府亦會採取措施跟進。相關地區已在11點解封。

【08:18】澳門政府表示，當地發現最少12宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，今日（19日）中午12時至周二（21日）中午12時將進行全民檢測。為配合防疫，當局已立即採取各項管控措施，呼籲居民密切留意官方公佈的最新消息，盡量留在家中避免外出，並宣佈今日凌晨1時正起，澳門進入即時預防狀態。

發言人表示，所有12宗個案中至少10宗患者居住在新橋艷麗大廈，另外2宗為關聯核檢陽性個案；其中4名患者有症狀，8名無症狀。病毒源頭至今仍未確認，不排除有傳播鏈，幾乎肯定會有更多個案出現，社區爆發風險極高，形容這次疫情比以往任何一次都要嚴峻。

【01:05】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（19日）凌晨零時40分公布，昨日（18日）發現澳門社區有核酸檢測結果初步呈陽性，按照行政長官批示，根據新型冠狀病毒感染應變協調中心的評估，澳門面臨新型冠狀病毒肺炎社區傳播及爆發的風險極高，宣佈自2022年6月19日凌晨1時正起，澳門特別行政區進入即時預防狀態。

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【00:52】本港昨日（18日）再度破千宗，政府周四起收緊酒吧防疫措施，酒吧或酒館、夜店或夜總會、以及餐飲處所內酒吧或酒館範圍，顧客需持有24小時內快速抗原測試陰性結果證明方可進入。昨日（18日）為實施後首個周末，警方於蘭桂坊一帶加強巡查。

▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



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▼６月17日 尖沙咀諾士佛臺酒吧周五情況▼



【00:47】本港新冠肺炎疫情持續反彈，昨日（18日）新增1,276宗本地及輸入確診個案。為遏止疫情散播，警方和食環署前日至昨日凌晨在全港多區巡查了668個餐飲和其他處所，向77名涉違反防疫規定的員工和顧客發出定額罰款通知書，有8間酒吧或酒館被罰停業7日或14日。

▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼2.18 抗疫的士首日運作 ▼



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▼6月8日 招聘會求職人士排長龍▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼

