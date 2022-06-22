香港故宮開幕｜直擊166件一級國寶　寶璽、龍袍坐鎮　潛乾隆夢鄉

香港故宮文化博物館今天（22日）開幕，下月2日正式對外開放。《香港01》獲邀率先預覽，直擊近千件由北京故宮外借的國家級瑰寶，包括僅展出一個月的王羲之《 行書雨後帖》（宋臨摹本）及米芾《 行書研山銘》等一級書畫文物，亦可近距離觀摩皇帝「龍袍」及寶璽；館內更設多達53個多媒體互動體驗，包括可自製專屬帝后容顏「打卡」及躺「龍床」走進乾隆夢鄉，帶領觀眾穿梭古今，置身五千年文明源流尋幽探秘。



觀眾可近距離觀摩皇帝「龍袍」。(羅君豪攝)

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今次的開幕展覽共有914件北京故宮博物院外借文物登場，涵蓋繪畫、青銅器、陶瓷、金銀器、琺琅、玉器及璽印等藏品門類，橫跨中華文明五千年，其中166件屬一級「國寶」，佔是次展品總數18%，並分布於館內七大展廳。穿梭其中，可飽覽由紫禁城古建築及文物珍藏呈現的帝皇氣派，亦可進入清代宮廷生活視角，感受乾隆與后妃的日常。

香港故宮門票分為兩級制，包括標準門票(50元)及特別展覽門票(120元)，前者可參觀展廳一至五，後者則全館通行，包括兩個特別展覽：「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」(展廳八)，及「馳騁天下：馬文化藝術」( 展廳九)。「國之瑰寶」匯聚30幅遠至唐宋時期的書畫經典名作，共分三期輪換，全部僅展一個月，打頭陣包括王羲之的《 行書雨後帖》（宋臨摹本）、趙芾《江山萬里圖》及米芾的《 行書研山銘》，其中《行書研山銘》更別具意義，近代曾輾轉流落日本，由國家文物局於2002年以2999萬元成功競購，此次為其首度於境外展出。

至於曾被乾隆珍藏於御書房的顧愷之《洛神賦圖》（北宋摹本），及以青綠山水風格馳名的 （傳）趙伯駒《 江山秋色圖》將於第二期(8月3日起)亮相。

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王羲之的《 行書雨後帖》（宋臨摹本）(羅君豪攝)

「馳騁天下：馬文化藝術」則精選逾百件北京故宮的馬文化藝術珍品，包括清代宮廷畫家郎世寧的《乾隆帝盔甲乘馬圖》及《獅子玉》等，另同時展示13件來自法國羅浮宮的世界藝術藏品。

其他觸目展品包括清白玉盤龍紐「大清受命之寶」 (展廳一)，觀眾可一睹昭示君權天授的國之寶璽，另有展示乾隆參與慶典的龍袍( 展廳二)，各展期僅三個月；乾隆帝甚珍愛的北宋定窯白釉孩兒枕，則見於展廳三的「凝土為器：故宮博物院珍藏陶瓷」。孝欽顯皇后朝服像畫稿更首次在故宮對外展出(展廳四)，是難得一見的宮廷肖像畫初稿真跡。乾隆款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶(展廳五)，由當代工匠按乾隆指示特別訂製，其摩登造型可謂現代紅白藍始祖。

觸目展品包括清白玉盤龍紐「大清受命之寶」 (展廳一)，觀眾可一睹昭示君權天授的國之寶璽。(羅君豪攝)

位於展廳八的特別展覽，將展出米芾的《 行書研山銘》，近代曾輾轉流落日本，由國家文物局於2002年以2999萬元成功競購，此次為其首度於境外展出。(羅君豪攝)

乾隆款彩色玻璃螺旋紋撇口瓶(展廳五)，由當代工匠按乾隆指示特別訂製，其摩登造型可謂現代紅白藍始祖。(羅君豪攝)

靜態觀展以外，亦有互動及富玩味的互動體驗，館內設有多個多媒體藝術裝置，包括在展廳四的「龍顏鳳姿—清代帝皇后像」，以藝術科技及修復技術，呈現傳統肖像的祭祖禮儀，更設互動空間，觀眾可自創其專屬帝后容顏；展廳二的「紫禁一日：清代宮廷生活 」，設「茶宴聯句」沉浸式體驗；同一展覽以多媒體裝置「夢境」作結，帶領觀眾躺在乾隆的「龍床」，走進夢鄉感受其對亡妻的思念。

展廳九的「馳騁天下：馬文化藝術」展覽，則以「天馬行空」呈現人前。站在展廳，仰首可望見四組以不同角度懸掛在半空屏幕、活靈活現的神獸飛馬，觀眾亦可透過感應裝置與馬匹交流互動，於活瀚歷史中展開人馬對話。

展廳九的「馳騁天下：馬文化藝術」展覽，則以「天馬行空」呈現人前。站在展廳，仰首可望見四組以不同角度懸掛在半空屏幕、活靈活現的神獸飛馬。(羅君豪攝)

香港故宮逢周二休館，成人標準票價為50元，若要同時參觀特別展覽，收費為120元，7至11歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及綜援受助人可享半價。開幕首年，逢周三可經網上預約免費入場參觀，惟特別展覽除外，首月周三免費場次已額滿。基於保安理由，進入博物館時，需接受安檢程序。

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