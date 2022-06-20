飛磚謀殺｜婦人認本能反應曾掟磚　遭黑衣人鐵通頂腹問：係咪想死

七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清理路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡，兩名少年涉謀殺案件續審，另一名有份清理路障的婦人作供。她指案發時和女兒搬走馬路上的磚頭，黑衫人突衝過來並掟磚，她稱因「本能反應」，遂向黑衫人掟擲。她指黑衫人一度後撤，之後聯同更多人折返。期間有黑衫人以鐵通頂著她的腹部，問：「係咪想死？」她回應：「我無工返，就嚟餓死。」



兩被告依次為劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們被控謀殺、意圖令他人身體受嚴重傷害，及暴動等3項罪名，指他們在2019年11月14日，與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，謀殺羅長清(70歲)，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。

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與女兒途經現場幫忙清理

證人柯明玉供稱，她在案當天和女兒途經現場，看到馬路上有磚頭，兩人遂一同清理。期間，一群黑衫人黎衝過來，向她們掟磚。她感到害怕，因「本能反應」而向對方擲磚。黑衫人一度後撤，之後聯同更多人折返。一名黑衫人以一支約3呎長的鐵通頂著她的腹部，問她：「係咪想死？」柯回應：「我無工返，就嚟餓死。」她之後被一名男子拉走。

見男子躺地報警

柯亦見到一名市民遭黑衫人圍著，狀似被襲。她遂向黑衫人掟磚，該名市民亦被他人救下。柯亦見到一個男人躺在地下，遂報警，並在接回女兒後離開。

否認太過憤怒而忘記女兒

她在辯方盤問時指，只為嚇退黑衫人，才向他們掟磚，又指和對方相距很遠，不會擲中。她否認因太過憤怒而忘記女兒，強調「我仲記得我個女」，當時亦有其他女士在照顧其女兒。

案件編號：HCCC322/2020