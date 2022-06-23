校園天地｜明愛馬鞍山中學　由學生領頭推動閱讀

儘管過去兩年疫情肆虐，但剛獲優質圖書館網絡（QLN）頒發「優質圖書館嘉許計劃2021：疫情下的圖書館」學校獎項和圖書館主任獎項的明愛馬鞍山中學（下稱明馬），十分珍惜每個讓學生親近書本和知識的機會，持續多方位推動閱讀。為了使閱讀推廣更有成效，也為了訓練學生的領袖才能，明馬圖書館在本學年特意放手交由學生管理員領頭推動閱讀，期望圖書館的服務更切合同學的品味和需要，並進一步增加對學生的吸引力。 （內容由明愛馬鞍山中學提供）



明愛馬鞍山中學圖書館在本學年特意放手交由學生管理員領頭推動閱讀（明愛馬鞍山中學提供）

學生館長 得力幫手

明馬的圖書館管理員團隊已有多年歷史，長期為校內師生服務。自2018年起，圖書館設立學生館長要職，委任富責任感和對閱讀有熱誠的學生擔任學生館長，參與圖書館的日常管理，協助統籌新書編目和後期製作，責任重大，是圖書組老師的得力幫手。除了館長外，亦設組長多名，同樣肩負向讀者提供優質服務的重責。

明愛馬鞍山中學重視領袖訓練，圖書館設學生館長和組長多名（明愛馬鞍山中學提供）

能力越大 責任越多

管理員訓練交由學生館長和組長全權統籌，老師仍然十分放心（明愛馬鞍山中學提供）

為了強化領袖訓練，以及更緊貼學生的口味，本年度圖書館進一步放手，讓學生館長和組長擔當更多的職責，由他們主導多個閱讀推廣計劃和活動。例如，圖書館每年9月份的重頭節目：圖書館管理員訓練課程，便交由學生館長和組長擔當導師，訓練新加入圖書館的新鮮人。圖書館主任李子謙博士表示：「館長和組長們對圖書館的運作十分熟悉，他們長期在前線工作，本身也是學生身份，因此很清楚同學在面對圖書館工作時的難點和竅門，交由他們來訓練新生，讓我們非常放心。」

另外，館長和組長們亦揹起了全年多個活動的策劃、推行和宣傳工作，例如與數學科合辦的「數讀喜閱」，推動電子書閱讀的e悅讀計劃，還有聯校推廣計劃「悅讀跨次元」、「博士弟子園」與「跨校書海漫遊」，邀請大作家到校的「大作家在明馬」。每隔一兩個星期，大家在早會的舞台上就會見到圖書館管理員宣傳的身影。李博士笑言：「早前我應邀在會展學與教博覽主講研討會時，也特意在台上多謝我們一眾好管理員。沒有他們的貢獻，我校圖書館不可能得到業界認同。」

明馬的《圖書館通訊》是本製作認真的學術刊物，三位館長今年首次參與編輯工作（明愛馬鞍山中學提供）

而本年度的三位學生館長——陳泓安、葉星麟和成一林，今年更初試啼聲成為該校《圖書館通訊》的共同編輯，與老師一起擬定刊物的編輯方向和參與校對工作。正就讀中四的陳泓安坦言：「圖書館很重視《圖書館通訊》的出版，我們的《通訊》好像一本文學雜誌，是學術色彩很重的刊物，每期都有大學老師、大作家為我們撰文。老師以前不會把編輯大權放手交給我們，因此當老師今年讓我們擔任編輯工作，我們實在喜出望外，感受到老師相當信任我們。」

到書店學習 親手為學校選購館藏

多位已經注射疫苗的學生館長和組長，早前亦由老師的陪伴，到大型連鎖書店參觀，跟從書店職員學習書店營運、圖書展示、書目分類等技巧。陳館長說：「我之前到過其他行業的店舖參觀拜訪，書店則是首次，想不到經營一間書店有那麼多學問，我很有啟發，期待下一次再去。」

另外，多位學生館長和組長亦即場學習為學校選購藏書的理念和準則，還即場為學校選購大量新書。同樣來自中四的成一林館長說：「雖然平常我們也會建議學校買甚麼書，但這是第一次站在管理者的角度去考慮學校需要甚麼書，感到很特別。我相信我們挑選的書一定適合同學口味。」

圖書館館長和組長們在圖書館主任陪伴下，到書店學習如何營運書店，並即場為學校選購館藏（明愛馬鞍山中學提供）

明馬圖書館還計劃舉辦電視節目《飛黃騰達》（The Apprentice）式的書展設計比賽，三位館長分別帶領一兩位組長，組隊籌備主題書展。由選書、佈置、宣傳、文宣設計俱由他們一手包辦，看看最後哪組的書展最受同學歡迎，最具有吸收力，以他們的能力，相信屆時定有一番龍爭虎鬥。

（內容由明愛馬鞍山中學提供）

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