校園天地｜明愛馬鞍山中學 由學生領頭推動閱讀
儘管過去兩年疫情肆虐，但剛獲優質圖書館網絡（QLN）頒發「優質圖書館嘉許計劃2021：疫情下的圖書館」學校獎項和圖書館主任獎項的明愛馬鞍山中學（下稱明馬），十分珍惜每個讓學生親近書本和知識的機會，持續多方位推動閱讀。為了使閱讀推廣更有成效，也為了訓練學生的領袖才能，明馬圖書館在本學年特意放手交由學生管理員領頭推動閱讀，期望圖書館的服務更切合同學的品味和需要，並進一步增加對學生的吸引力。 （內容由明愛馬鞍山中學提供）
學生館長 得力幫手
明馬的圖書館管理員團隊已有多年歷史，長期為校內師生服務。自2018年起，圖書館設立學生館長要職，委任富責任感和對閱讀有熱誠的學生擔任學生館長，參與圖書館的日常管理，協助統籌新書編目和後期製作，責任重大，是圖書組老師的得力幫手。除了館長外，亦設組長多名，同樣肩負向讀者提供優質服務的重責。
能力越大 責任越多
為了強化領袖訓練，以及更緊貼學生的口味，本年度圖書館進一步放手，讓學生館長和組長擔當更多的職責，由他們主導多個閱讀推廣計劃和活動。例如，圖書館每年9月份的重頭節目：圖書館管理員訓練課程，便交由學生館長和組長擔當導師，訓練新加入圖書館的新鮮人。圖書館主任李子謙博士表示：「館長和組長們對圖書館的運作十分熟悉，他們長期在前線工作，本身也是學生身份，因此很清楚同學在面對圖書館工作時的難點和竅門，交由他們來訓練新生，讓我們非常放心。」
另外，館長和組長們亦揹起了全年多個活動的策劃、推行和宣傳工作，例如與數學科合辦的「數讀喜閱」，推動電子書閱讀的e悅讀計劃，還有聯校推廣計劃「悅讀跨次元」、「博士弟子園」與「跨校書海漫遊」，邀請大作家到校的「大作家在明馬」。每隔一兩個星期，大家在早會的舞台上就會見到圖書館管理員宣傳的身影。李博士笑言：「早前我應邀在會展學與教博覽主講研討會時，也特意在台上多謝我們一眾好管理員。沒有他們的貢獻，我校圖書館不可能得到業界認同。」
而本年度的三位學生館長——陳泓安、葉星麟和成一林，今年更初試啼聲成為該校《圖書館通訊》的共同編輯，與老師一起擬定刊物的編輯方向和參與校對工作。正就讀中四的陳泓安坦言：「圖書館很重視《圖書館通訊》的出版，我們的《通訊》好像一本文學雜誌，是學術色彩很重的刊物，每期都有大學老師、大作家為我們撰文。老師以前不會把編輯大權放手交給我們，因此當老師今年讓我們擔任編輯工作，我們實在喜出望外，感受到老師相當信任我們。」
到書店學習 親手為學校選購館藏
多位已經注射疫苗的學生館長和組長，早前亦由老師的陪伴，到大型連鎖書店參觀，跟從書店職員學習書店營運、圖書展示、書目分類等技巧。陳館長說：「我之前到過其他行業的店舖參觀拜訪，書店則是首次，想不到經營一間書店有那麼多學問，我很有啟發，期待下一次再去。」
另外，多位學生館長和組長亦即場學習為學校選購藏書的理念和準則，還即場為學校選購大量新書。同樣來自中四的成一林館長說：「雖然平常我們也會建議學校買甚麼書，但這是第一次站在管理者的角度去考慮學校需要甚麼書，感到很特別。我相信我們挑選的書一定適合同學口味。」
明馬圖書館還計劃舉辦電視節目《飛黃騰達》（The Apprentice）式的書展設計比賽，三位館長分別帶領一兩位組長，組隊籌備主題書展。由選書、佈置、宣傳、文宣設計俱由他們一手包辦，看看最後哪組的書展最受同學歡迎，最具有吸收力，以他們的能力，相信屆時定有一番龍爭虎鬥。
（內容由明愛馬鞍山中學提供）
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