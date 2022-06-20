飛磚謀殺｜次被告被捕後向警員說後悔　疑曾用鋸擊中一名阿伯大腿

七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡。兩名少年涉謀殺案件續審，負責拘捕次被告的警員作供，他指次被捕警誡下曾說：「阿sir，我好後悔，我無殺人……」他之後在與警方的會面錄影提到，當日與清路障的市民口角，繼而動武，雙方互掟磚頭和雜物，他只曾拾起一把鋸，圖嚇退清路障的人，由於一名「阿伯」手持鐵通，並打中一名黑衣人的手，他遂向「阿伯」揮鋸，疑打中「阿伯」的大腿。



兩被告依次為劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們被控謀殺、意圖令他人身體受嚴重傷害，及暴動等3項罪名，指他們在2019年11月14日，與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，謀殺羅長清(70歲)，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。

警長楊家強指次被告陳彥廷警戒下曾說後悔，又稱疑曾用鋸打中一名阿伯的大腿。(朱棨新攝)

次被告警誡下稱後悔但無殺人

警長楊家強供稱，2019年12月13日到次被告的住所拘捕。次被告在警誡下稱：「阿sir，我好後悔，我無殺人，我果日剩係同劉子龍（首被告）打個阿伯。」

響應黎明行動放路障

控方及後播放次被告和警員的錄影會面，次被告在會面稱，在Telegram看到有人發起「黎明行動」。為響應呼籲，他打算放路障。於2019年11月13日清晨4時許，次被告和兄長、兄長女友一同出門，再和另一人會合。次被告在上水中心外，和現場的人在馬路上放雜物，同行的兄長等三人則未有參與。

他之後和兄長等四人，找另一名「手足」。五人於早上6時許到上水中心，當時有更多人設路障，次被告則幫手搬磚。期間，一群年紀較大的市民清路障，並和放路障的黑衣人口角。

拾鋸原打算凶人

之後，雙方開始以磚頭和雜物互掟。次被告在花槽拾起一把長1呎半的鋸，打算「兇」清理路障的市民。他強調只想嚇退對方，無意傷害他人。同時，一名「阿伯」手持連著路牌的鐵通，並打中一名黑衣人的手。次被告遂上前，向「阿伯」揮鋸，疑打中「阿伯」的大腿。被問及是否真的有打中「阿伯」的大腿時，次被告指眼見鋸和「阿伯」很接近，但未能感覺到是否打中。次被告感驚慌並跑離現場，期間把鋸拋棄。

案件編號：HCCC322/2020

主要證人供詞。(詳看下圖)