疫情．最新︱港日增千人確診入院人數上升　澳門染疫人數續增

撰文：黃煦緻 王潔恩 陳淑霞 林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 陳栢麟 孔繁栩 江麗盈 馬煒傑
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本港新冠病毒疫情連續第6日破千宗，昨日（20日）新增1,327宗確診，其中141宗為輸入個案。醫院管理局總行政經理何婉霞表示，近期入院數目比幾個星期前輕微上升，但需入住隔離病房及危殆數目未見大幅上升，公立醫院人手與病床情況穩定。局方近日已指示各個聯網做好準備，可調動逾千張病床接收患者，達至床等人。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至昨日（20日）下午4時，確診個案已增至36宗，年齡介乎8個月至89歲，全日有11個十混一樣本初步陽性。

昨日疫情總覽：

疫情．6.20︱連續六日單日確診逾千宗　爆疫學校及院舍增加
香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據，最新顯示仍在高位，一患者傳給兩人。（港大醫學院圖片）

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