疫情．最新︱港日增千人確診入院人數上升　澳門染疫人數續增

本港新冠病毒疫情連續第6日破千宗，昨日（20日）新增1,327宗確診，其中141宗為輸入個案。醫院管理局總行政經理何婉霞表示，近期入院數目比幾個星期前輕微上升，但需入住隔離病房及危殆數目未見大幅上升，公立醫院人手與病床情況穩定。局方近日已指示各個聯網做好準備，可調動逾千張病床接收患者，達至床等人。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至昨日（20日）下午4時，確診個案已增至36宗，年齡介乎8個月至89歲，全日有11個十混一樣本初步陽性。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據，最新顯示仍在高位，一患者傳給兩人。（港大醫學院圖片）

▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

▼漾日居、凱旋門、君臨天下的污水樣本呈陽性▼



▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



+ 1

▼6月19日 父親節大酒樓坐滿食客▼



+ 4

▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



+ 3

▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



+ 9

▼6月10日起強制檢測公告▼

