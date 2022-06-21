疫情．最新︱港日增千人確診入院人數上升 澳門染疫人數續增
撰文：黃煦緻 王潔恩 陳淑霞 林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 陳栢麟 孔繁栩 江麗盈 馬煒傑
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本港新冠病毒疫情連續第6日破千宗，昨日（20日）新增1,327宗確診，其中141宗為輸入個案。醫院管理局總行政經理何婉霞表示，近期入院數目比幾個星期前輕微上升，但需入住隔離病房及危殆數目未見大幅上升，公立醫院人手與病床情況穩定。局方近日已指示各個聯網做好準備，可調動逾千張病床接收患者，達至床等人。
澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至昨日（20日）下午4時，確診個案已增至36宗，年齡介乎8個月至89歲，全日有11個十混一樣本初步陽性。
昨日疫情總覽：
▼第二期$5000消費券Q&A▼
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▼漾日居、凱旋門、君臨天下的污水樣本呈陽性▼
▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼
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▼6月19日 父親節大酒樓坐滿食客▼
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調查指逾三分一港人第五波疫情增肥10% 因報復式堂食、久未運動消費券｜6.23起登記 AlipayHK推四獎賞吸客 用戶最高可賺$1210保就業｜4000僱主不符資格無補貼 自僱人士每3人申請1個失敗幼稚園寒冬｜20間9月結業 1成學校稱捱不過兩年 教聯會促增資助疫苗｜復必泰首兩針間隔延至8周 醫生指效果佳、心包炎風險減
▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼
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▼6月10日起強制檢測公告▼
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