疫情．直播︱增1198宗確診　包括122宗為輸入個案

本港新冠病毒疫情連續第7日破千宗，今日（21日）新增1198宗確診，其中122宗為輸入個案，無新增死亡個案，學生呈報177宗。



本港新冠病毒疫情連續第6日破千宗，昨日（20日）新增1,327宗確診，其中141宗為輸入個案。醫院管理局總行政經理何婉霞表示，近期入院數目比幾個星期前輕微上升，但需入住隔離病房及危殆數目未見大幅上升，公立醫院人手與病床情況穩定。局方近日已指示各個聯網做好準備，可調動逾千張病床接收患者，達至床等人。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至昨日（20日）下午4時，確診個案已增至36宗，年齡介乎8個月至89歲，全日有11個十混一樣本初步陽性。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據，最新顯示仍在高位，一患者傳給兩人。（港大醫學院圖片）

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【16:43】間過去7天2學校個別班級出現集體爆發，出現群組班別會停課：

-觀塘五邑司徒浩中學：2C班4個案，這班有34學生，要停課1星期

-荃灣聖芳濟中學：籃球隊17學生訓練，有7個案，中一至中3都有學生參與，籃球隊學生要停課 ，另有泰拳班，有14學生參加其中3學生及1老師確診，學生要停課

-南區聖士堤反書院：昨日3宗 5Y學生確診個案，已停面授課程，今日同班增加2學生及1老師染疫，已經停左課，會繼續觀察

【16:40】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日有1宗院舍個案呈報舍報告，為仁濟醫院藝進同學會護理安老院:，1員工染疫，6月18日最後上班，20日陽性， 6院友為密切接觸者。

【15:44】疫情反彈，本港已連續六天確診個案破千宗，包酒吧、學校和院舍等都出現群組爆發。醫院管理局行政總裁高拔陞今日（21日）撰文指出，已經提升公立醫院的應對，目標做到床等人，一旦疫情惡化，各聯網可在數天內調動過千張病床接收病人，各醫院亦制訂實名制的輪值安排，若需要抽調人手進入隔離病房當值，即可作相關安排。另外，早前購入約1000部高流量鼻導管氧氣機，以備一旦再有大批病情嚴重、需要接受氧氣治療的病人入院時應用。

高拔陞撰文指一旦疫情惡化，公院已做好應對準備。(醫管局圖片)

【14:20】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，今次全民核酸檢測於6月19日中午12時開始，至今日中午12時結束，共為677,586人次採樣，其中542,692人次已有檢測結果並呈陰性，而截至中午12時，累計21個“10混1”樣本初檢陽性。

【14:15】韓國領事館公布，由7月1日起恢復網上「K-ETA」的申請，即港人再不須親身到領事館排隊辦理簽證，最快於6月30日韓國時間凌晨零時接受申請，有效期為兩年，可重複使用，意味韓國旅遊在望。惟現時每日簽證申請上限為30人，文件並未提及7月後的相關限制。

網上申請「K-ETA」︰按此

【13:00】澳門疫情持續，再多11人中招！澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至今早 9時 ，澳門共有47名核酸陽性個案，涉及35女12男，年齡介乎8個月至89歲，當中10人為有症狀確診，34人被列為無症狀感染者，其餘3人仍在調查中。

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【11:55】本港新冠肺炎疫情反彈，單日確診個案破1,000宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，香港現時處於復常階段，多個場所亦正有秩序放寬限制，整體個案上升是合乎預期。他指市民應檢視是否已完成接種疫苗，如已打齊針，「每日2,000、3,000宗其實對復常整體大方向影響唔大」。

七一臨近，有受邀人士被要求在事前一周起「點對點」閉環管理，於活動前一天起在酒店隔離一天。何栢良認為安排相對而言較預期寬鬆，如有領導人訪港安排就應做到萬無一失，特別是與領導人有近距離接觸的人士，就可能要考慮在七日前進入指定地點隔離。澳門疫情方面，何栢良指澳門對本地個案處於「零容忍」階段，而由發現本地個案至推出全民檢測都井井有條，相信疫情可在短時間內可受控。

【11:45】美國食品及藥物管理局日前發聲明，批准當地6個月大至5歲幼童接種輝瑞及莫德納藥廠的新冠疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日表示，根據美國數據，6個月大至4歲兒童接種劑量是復必泰疫苗成人劑量的十分一，如果要從成人劑型中抽出0.03毫升疫苗，需要一定技術，而且誤差較大，故建議政府起碼購入專為5至11歲兒童而設的新冠疫苗劑型。

▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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【11:44】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由昨晚（20日）10時至今早11時，全民核酸檢測新增6個10混1樣本初檢及覆檢呈陽性，現正進一步作單樣檢測中。涉及6個樣本的採樣地點為婦聯綜合服務大樓檢測站、勞校中學附屬幼稚園檢測站、培正中學檢測站、塔石體育館A館檢測站、婦聯綜合服務大樓檢測站及海星中學檢測站。當局指，上述檢測站已完成清潔消毒並繼續開放，應變協調中心呼籲在上述時間及地點輪候採樣的市民無需擔心。

【10:11】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，今次全民核酸檢測截至今日早上9時，已採樣654,348人次，其中488,721人次已有檢測結果，呈陰性；另外，全民核酸檢測至早上9時累計共16個10混1樣本初檢呈陽性。

【09:20】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至昨日（20日）下午4時，確診個案已增至36宗，應變協調中心再次提醒指，今日中午12時後仍未接受採樣的在澳人士，其健康碼將被轉為黃色，並會由警察送至指定地點接受檢測，在原地等候直至檢測結果陰性才能離開，拒絕檢測者須接受14日指定地點醫學觀察。

【07:21】將軍澳天晉IIIB 1A座解封，362人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼漾日居、凱旋門、君臨天下的污水樣本呈陽性▼



▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



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▼6月19日 父親節大酒樓坐滿食客▼



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▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



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▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼

