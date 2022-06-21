東華學院去年畢業生月入中位數達3.3萬　8成人月入逾3萬

東華學院今（21日）發表2021年畢業生就業情況調查結果，有9成畢業生獲聘或選擇繼續進修，8成投身醫護界。當中，近79%畢業生月入逾3萬元，平均月薪達29,900元，較上一年度稍升約0.29%，月入中位數則為33,076元。



東華學院去年畢業生月入中位數為33,076元。（圖片由東華學院提供）

東華學院去年10月至12月期間以問卷調查訪問411名畢業生，9成表示獲聘或選擇繼續進修。從事全職工作的畢業生中，84%於畢業後半年內獲聘，當中逾4成畢業生更於畢業後首個月內獲聘。

在各學士課程中，放射治療學畢業生的收入最高，平均月入逾38,700元，較去年上升19%；而應用心理學及應用老年學畢業生的平均月薪，分別較去年升24%至29%。

放射治療學（榮譽）理學士畢業生入息最高，平均月入逾$38,700。（圖片由東華學院提供）

至於行業方面，逾8成畢業生投身醫護界，與2020年大致相約。其餘分別投身教育界（10%）、社福界（3%）、政府部門（2%）、商界（1%）等。

另外，東華學院早前宣布於2022/2023學年推出「EduCare@TWC關愛育成在社區計劃」，文憑試考生、副學士及高級文憑畢業生成功入讀9個指定學士或高級文憑課程，可獲3萬元至6萬元不等的獎學金。部分課程扣除免入息審查資助計劃（NMTSS）或指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）資助後，首年學費全免。