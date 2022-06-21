澳門爆疫︱增至47人中招　財神酒店一帶圍封　傳500人或原址隔離

澳門疫情持續，再多11人中招！澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，截至今早 (21日) 9時 ，澳門共有47名核酸陽性個案，涉及35女12男，年齡介乎8個月至89歲，當中10人為有症狀確診，34人被列為無症狀感染者，其餘3人仍在調查中。



應變協調中心又指，由昨晚（20日）10時至今早11時，全民核酸檢測中，新增發現6個10混1樣本初檢及覆檢呈陽性，現正進一步作單樣檢測，涉事樣本有兩個在婦聯綜合服務大樓檢測站驗出，而海星中學檢測站的陽性樣本是於今日凌晨2時許抽取。



截至今早9時，全民核酸檢測已為逾65萬人次採樣，其中48.8萬人次已有檢測結果，由於當局預計陽性個案仍會增加，「澳門蛋」方艙醫院最快今早完成設置並投入運作，最快今晚可安排確診者入住醫學觀察酒店。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心6月21日早上公布，由6月20日晚上10時至21日早上11時，全民核酸檢測中新增發現6個10混1樣本初檢及覆檢呈陽性。（澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心fb圖片）

增6樣本初檢覆檢陽性 當局正跟進逾1500名相關接觸者

應變協調中心表示，今次全民核酸檢測於6月19日中午12時開始，截至今日早上9時，已為654,348人次採樣，其中488,721人次已有檢測結果，呈陰性；另外，全民核酸檢測至早上9時累計共16個10混1樣本初檢呈陽性。應變協調中心又指， 因應流行病學調查，當局共跟進1,502 人，其中密切接觸者 249 人，非核心密切接觸者920 人，次密切接觸者 134 人，一般接觸者 51 人，陪同人員 104人。

當地傳媒報道，今日上午，新口岸財神酒店、財神娛樂場、栢濤停車場及多家押店被圍封，多名身穿防疫保護衣人員在各出入口駐守，而現場消息指，酒店內有500至700人，或會派發快速測試包讓一眾人等作自行檢測，有可能作原地隔離，但仍需待官方公佈。

▼澳門經濟及科技發展局及消費者委員會巡查零售點確保民生必需品供應穩定▼



澳門經科局：生活百貨存量充足 居民無須過量購買

另外，澳門經濟及科技發展局指，會與消費者委員會持續巡查，確保當地糧油等民生物資的供應及價格穩定，而經科局及消委會與各供應及零售商保持密切溝通，要求確保各項民生必需品的供應穩定，持續到市面巡查確保糧油等民生食用品供需及價格穩定，巡查一旦發現貨品未及上架，即時提醒超市等零售商號注意及因應銷售情況及需求量，儘快補充貨品數量以及加快上架。

當局強調，大米截至6月庫存量約為167萬公斤，食油庫存約75萬公升，均相當於澳門約一個月的消耗量，罐頭食品及其他生活百貨用品的存量亦保持充足及供應穩定，居民無須過量購買。

▼2021年8月4日 澳門人大排長龍等候檢測▼

