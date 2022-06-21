五邑司徒浩中學、荃灣聖芳濟中學爆疫　聖士提反書院再增3人中招

撰文：歐陽德浩
出版：更新：

本港疫情持續，今日（21日）再新增1,198宗個案。衞生防護中心今日（21日）公布，過去7日共有45間學校爆發兩宗以上個案，今日再新增觀塘五邑司徒浩中學、荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有群組爆發。此外，南區聖士提反書院5Y班繼昨日增3宗個案後，今日再有2名學生及1名老師確診，其中1人為早前患者的宿舍室友。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日共177宗學校相關的呈報個案，涉144間學校，共143名學生及34名教職員染疫，包括30間幼稚園、75間小學、71間中學，及1間特殊學校。當中97宗為今早測試陽性，其餘80宗為昨日下午陽性，或較早前的樣本。

張竹君稱，過去7日共有45間學校出現兩宗以上個案，當中有兩間學校的個別班級今日發現有爆發，染疫班別需要停課，分別為︰

1. 觀塘五邑司徒浩中學2C班，4宗個案，共34名學生需停課一周；

2. 荃灣聖芳濟中學籃球隊，17名學生曾於6月17日訓練，共有7宗個案，成員包括中一至中三學生，該籃球隊學生需停課；

3. 荃灣聖芳濟中學泰拳班，爆發4宗個案，包括3名學生及1名教師，共14名中一至中五學生需要停課；

4. 南區聖士提反書院5Y班昨日錄得3宗個案，已停止面授課堂。今日再呈報2名學生及1名教師確診，有患者的宿舍同房亦確診，中心將繼續觀察情況。

估計學生於運動時傳播病毒

張指，雖然荃灣聖芳濟中學共兩個課外活動班染疫，但暫時未見其他班級學生受影響，教師每日亦需要做快測，若無傳播情況可如常上課，但會繼續觀察情況。雖然學生於室外運動，但並無戴上口罩，及接觸次數較多，認為可能經運動時傳播，相信學生在課室有佩戴口罩，傳播機會較低。

至於聖士提反書院，確診學生主要為5Y班，由於部份學生居住宿舍，同住學生亦列為緊密接觸者，需要接受檢疫。張指，新確診的患者中，僅1人為5Y班患者的室友，其餘患者全為5Y班師生，暫時未見其他傳播情況。

醫管局：一旦疫情惡化　各聯網可在數天內調動過千張病床應對陳恒鑌倡隔離設施改供返內地人士先檢疫　疫情劇變再改回原本用途疫情｜何栢良指七一活動獲邀者檢疫安排寬鬆　料澳門疫情短期受控疫情｜連續六日破千　六學校有班別須停課一周　涉聖士提反書院等
新冠肺炎
衞生防護中心
張竹君
01 Video
我主場
你可能感興趣