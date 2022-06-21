飛磚謀殺｜次被告稱拿起鋸刀為攞個保障　因緊張向阿伯揮刀

七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡。兩名少年涉謀殺案今(21日)在高等法院續審，控方繼續播放次被告的錄影會面。次被告說，當時放路障的黑衣人和清路障的市民衝突期間，一名「阿伯」持鐵通，他想 「攞個保障」，遂在現場拾起鋸刀，惟他見「阿伯」揮動鐵通，「個人緊張」便向對方揮動鋸刀。



兩名被告：劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們被控謀殺、意圖令他人身體受嚴重傷害，及暴動等3項罪名，指他們在2019年11月14日謀殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。

因慌張而跑離現場

次被告在錄影會面中，被警員問及為何向一名「阿伯」揮鋸。他解釋，因「阿伯」持鐵通「想嚇退或攻擊我哋」，次被告因此拿起鋸刀，想「攞個保障」。惟他見「阿伯」揮動鐵通，「個人緊張，就做咗呢啲野」。他亦因慌張而跑離現場。

強調未有掟磚

他又稱，沒有留意「阿伯」是否流血，但指對方的傷口不深。他亦不知道是放路障的黑衣人，或是清理路障的市民先掟磚，強調他未有掟磚。

案件編號：HCCC322/2020

主要證人供詞。(詳看下圖)