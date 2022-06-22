疫情．最新︱澳門周四展第二輪全民檢測　中小學幼園即日提早暑假

本港新冠病毒疫情連續第8日破千宗，今日（22日）新增1447宗確診，包括124宗輸入個案，死亡個案增加一宗。學校呈報190宗，基督教宣道會宣基小學（坪石）4D班有三名學生確診，該班別要停面授課一周。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據，最新顯示仍在高位，一患者傳給約兩人。（港大醫學院圖片）

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▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



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【17:30】政府宣布屯門美樂花園第十座封區檢測，目標是在明日（6月23日）上午約七時三十分完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚十一時前接受檢測。「受限區域」內，14日內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

【17:22】澳門教青局表示，因應疫情變化，為配合政府整體防疫工作及本學年已接近尾聲，大部份學校的教學計劃基本完成，考慮到短時間內未能恢復面授，為此，教青局宣佈即日起提早結束2021/2022學年。

【17:10】澳門政府宣布，全澳明日(23日)早上 9時起開展新一輪全民核酸檢測，持續39小時，希望周六（25日）早上 9時有全部結果。

【16:56】政府表示，葵青區、西貢區有部分地區檢測到污水呈陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，故將派發約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，當中包括荔景邨、大窩口邨等；而西貢區則集中在坑口一帶，例如東港城、煜明苑等。

【16:54】灣仔聖雅各福群會僖明居，一院友確診，院舍7人為密切接觸者，院友曾去過日間中心聖雅各福群會雅聚天地，16及20號都有去，每日約30院友活動，由17日起，發現6個案，包括此個案，其中7位住在宿舍（殘疾/其他院舍），其中4位住僖明居，均需檢疫，包括7位內。其餘三位在其他院舍住，6月17日後到過要強檢。

【16:51】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，增一宗BA.4或BA.5本地個案，男患者在香港機場Fedex Express工作，每日有做快測，在6月18日核酸檢測陽,性，CT27-28，在亞洲空運中心工作，主要在辦公室，有時去停機坪巡查，其他同事暫時陰性，會對所屬單位、傳染期到過的食肆進行強檢

-6月16至18有到工作場所的泛亞飲食進食

-6月18日早上10時左右曾到青衣賓墟冰室

-局屯門嘉財里一間屋，同住人士要強檢

【16:42】

【BA.2.12.1個案】：累積204宗，懷疑本地增7宗，2宗與之前群組個案有關，家人正在家檢包括：

- 順利紀律部隊宿舍

- 藍灣半島

無源頭個案：

-全·城滙7座，男士55歲

-兩人士居住港灣豪庭7座，女士48歲及79歲

-2人住大興邨興泰樓，6歲女及男57歲

【16:26】衞生署表示昨日（21日）留意到於港珠澳大橋香港口岸，為離境人士進行的新冠病毒核酸檢測結果懷疑出現異常情況。署方十分重視事件，並已責成檢測承辦商華昇診斷中心立即作出調查和跟進，並要求承辦商盡快提交完整調查報告。

檢測承辦商昨日呈報在港珠澳大橋香港口岸，共有136名出境旅客於現場檢測的結果呈陽性或不確定。根據現行安排，該些人士因而未能離境。衞生署人員察覺檢測呈陽性或不確定結果的數目遠高於過往水平，遂向承辦商了解並要求嚴肅跟進。承辦商將該136個非陰性結果的樣本轉送其中央化驗室進行覆檢。今日（22日）初步檢測結果顯示大部分樣本均為陰性，只有三個樣本呈陽性、九個樣本呈不確定。

經初步調查，承辦商懷疑設於該口岸的化驗室可能出現環境污染，導致檢測結果出現異常。署方已責成承辦商立即徹底消毒該化驗室和相關器材，並於今日恢復化驗室的正常運作。承辦商亦要作出深入調查及跟進，於本周內盡快向署方提交完整調查報告。

【16:06】即將落任的食物及衞生局局長陳肇始，今日（22日）出席任內最後一次立法會大會，主動會見傳媒，總結過去五年工作並提及特首林鄭月娥的支持時一度哽咽落淚，又形容接任人、新一屆醫務衞生局局長盧寵茂與她性格一樣，會迎難而上，相信醫務衞生局可以守護港人健康。

【12:28】澳門新一輪新冠肺炎疫情未止，確診數字不斷增加，全澳門市民今起（22日）進行快速抗原檢測。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至今早9時 ，新一波疫情累計有65宗核酸陽性個案，涉45女20男，年齡介乎8個月至89歲。

【11:03】新冠疫情爆發後，本港日本首個旅行團今日（22日）出發，除代表港人終於可重遊日本外，亦意味著冰封兩年多的旅遊業重新出發。東瀛遊執行董事禤國全今早到機場送機，稱下周六（25日）及7月20日、亦有兩個各自有約10人的日本團成團出發，相信市民觀望首團情況後才會陸續報團，又指因今次是港日20年來首次要以簽證入境，故手續上需時大約7日，提醒團友要預早報名。

【09:56】日本早前宣布開關接待旅客入境，睽違兩年多的本港首個日本旅行團，10名團員今早(22日)在香港國際機場出發。有年輕團友今早戴印有日本國旗口罩、一人跟團出發，他稱以往一年去10多次，疫情下兩年多沒去，又形容簽一波三折，幸最後成團，兌換了40萬日圓吃喝玩樂：「想去北海道食夕張密瓜、想去居酒屋。」另有70多歲團友指本身想去內地，但內地要隔離21天，故先去日本觀光。

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【09:07】屯門悅湖山莊第十座今早完成圍封強檢，期間702人接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案。

【00:01】第一階段消費券派發踏入尾聲，八達通用戶須合資格消費滿4,000元，才可取尾期的1,000元，惟有約200萬用戶不合資格領取，近日引起熱烈討論。八達通行政總裁李俊明透露，若政府下次再派消費券，將向用戶提供兩個選擇，包括分開或一次過領券。

此外，李亦透露，為了方便長者使用App，將推出簡易版功能；並計劃於開學前，提供學生八達通綁定App的功能。他更提醒，八達通App已推出銀聯虛擬預付卡，用戶申請後可於海外及內地，透過二維碼到任何接受銀聯的商戶付款。

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▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



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▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼



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▼６月16日 進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼



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▼6月10日起強制檢測公告▼

