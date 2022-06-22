香港故宮開幕．直播｜林鄭聯同北京故宮博物院院長出席開幕典禮
撰文：陳淑霞
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香港故宮文化博物館今天（22日）開幕，下月2日正式對外開放。港府聯同國家文化和旅遊部今午三時聯合主辦香港故宮開館儀式，國家文物局局長李群、國家北京故宮博物院院長王旭東專程赴港參與，並聯同特首林鄭月娥及西九文化區管理層出席開幕儀式。《香港01》直播。
由馬會捐贈35億元興建的香港故宮文化博物館，歷盡風波下終如期開幕。2016年平安夜前夕，時任政務司司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥，突於北京故宮博物院簽訂合作備忘錄，公布落實建館，消息震撼全港，社會反應兩極，包括不滿港府事前未經公眾諮詢，以及直接委約建築師嚴迅奇負責故宮博物館設計工作。
2017年回歸20周年，在候任特首林鄭月娥陪同下，國家主席習近平訪港參觀西九文化區，並見證香港故宮文化博物館合作協議簽署儀式，標誌故宮工程項目正式上馬。轉眼五年，香港故宮按計劃於回歸25周年開館，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀日前於專訪表示，確信當年堅持正確；特首林鄭月娥則提到，作為故宮文化博物館的倡議者，得悉故宮如期開幕，感非常興奮。
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