香港故宮開幕．直播｜林鄭聯同北京故宮博物院院長出席開幕典禮

香港故宮文化博物館今天（22日）開幕，下月2日正式對外開放。港府聯同國家文化和旅遊部今午三時聯合主辦香港故宮開館儀式，國家文物局局長李群、國家北京故宮博物院院長王旭東專程赴港參與，並聯同特首林鄭月娥及西九文化區管理層出席開幕儀式。《香港01》直播。



特首林鄭月娥6月22日在香港故宮開幕典禮致辭。

2016年平安夜前夕，時任政務司司長兼西九管理局董事局主席林鄭月娥與時任故宮博物院院長單霽翔在北京簽訂合作協議，正式啟動香港故宮項目。（政府新聞網圖片）

由馬會捐贈35億元興建的香港故宮文化博物館，歷盡風波下終如期開幕。2016年平安夜前夕，時任政務司司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥，突於北京故宮博物院簽訂合作備忘錄，公布落實建館，消息震撼全港，社會反應兩極，包括不滿港府事前未經公眾諮詢，以及直接委約建築師嚴迅奇負責故宮博物館設計工作。

國家主席習近平（中）於2017年6月29日視察西九文化區。旁為時任行政長官梁振英（右二）、候任行政長官林鄭月娥（右一）、民政事務局常任秘書長馮程淑儀（左一）和故宮博物院院長單霽翔博士（左二），其中林鄭月娥即將卸任特首；馮程淑儀則已投身西九擔任行政總裁。（政府新聞網圖片）

2017年回歸20周年，在候任特首林鄭月娥陪同下，國家主席習近平訪港參觀西九文化區，並見證香港故宮文化博物館合作協議簽署儀式，標誌故宮工程項目正式上馬。轉眼五年，香港故宮按計劃於回歸25周年開館，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀日前於專訪表示，確信當年堅持正確；特首林鄭月娥則提到，作為故宮文化博物館的倡議者，得悉故宮如期開幕，感非常興奮。

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