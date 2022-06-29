香港醫療系統，在重大挑戰之後，往往也是帶來轉變的時機。經歷過新冠疫情之後，我們醫療系統會帶來甚麼轉變呢？相信這是不少香港市民關心的問題。由於醫療系統改革工程龐大，需要投入的資源很多，在位者的決心和毅力不可缺，所以我們必須要清楚，改革是為了達到什麼目的，市民會有什麼得益。

撰文：醫院管理局策略發展總監李夏茵醫生



與其他地方的醫療系統一樣，新冠疫情可能突顯社會上弱勢社群的需要。在疫情下，政府似乎欠缺有效途徑，可以快速直接接觸、關顧、協助社會最需要被照顧的一群，比如長者、長期病患者等，似乎地區也沒有網絡去接觸這一群市民，這群市民就像是被遺忘了的一族。

當講解新冠疫情的時候，官方每天準時下午4:30通過大氣電波解說。在資訊爆炸的年代，究竟有哪些資訊是對病人特別有關連呢？政府如何確保發放消息，市民可全面接收呢？資訊不對稱正好部分解釋弱勢社群的困境，越是弱勢的市民，需要的資訊最是精準，但偏偏他們獲得的資訊，卻是社會最不足。

如果衛生醫療服務提供者能夠直接接觸這些群組，就個別情況去講解疫情、解述疫苗的利弊，如果他們可成為市民的第一接觸者，普羅大眾對於新冠疫情的反應會否不同呢？我們又會否多一點幸福感和安全感，少一點無助感和無力感呢？

這個其實不是高昂的醫療服務，只需要在系統上調節，這就是說了十多年的「一人一家庭醫生」政策。當市民對健康衛生有問題時，若有自己相熟的家庭醫生，便可得到適當資訊和照料。家庭醫生在這非常時期，如疫情爆發，可主動接觸自己的病人，提供健康資訊及疫苗注射。只要醫療費用透明，價格合理，甚至政府可考慮資助服務，這未必不是一個可行方案。

我們常常說預防勝於治療，治未病，也許第一步就是一人該有一個家庭醫生了。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

