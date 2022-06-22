大停電｜食安中心籲注意食物安全 易壞食物於室溫超四小時應棄
撰文：陳栢麟
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元朗、天水圍及屯門昨晚大停電，至今日（22日）才陸續恢復，相信不少家庭雪櫃儲存的食物均在變壞危機。食物安全中心提醒，天氣炎熱，加上停電令雪櫃無法製冷，攝氏4度至60度內可令引致食源性疾病的有害微生物滋長，導致食物迅速變壞，市民如不肯定易壞食物是否安全，應直接丟掉。
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攝氏4度至60度屬危險溫度 可令有害微生物滋長
食安中心發言人稱，天氣炎熱，加上停電令雪櫃無法製冷，攝氏4度至60度內的危險溫度，可令引致食源性疾病的有害微生物滋長，導致食物迅速變壞，提醒市民切勿以試吃來判斷食物是否可供安全食用，因為食物的味道或氣味未必會變壞，如不肯定易壞食物是否安全，應直接丟掉。
肉類、海產於危險溫度超過四小時應棄掉
中心建議，電力恢復後，市民應檢查易壞食物的溫度，並計算食物可能置於安全溫度範圍以外的時間有多久，任何有潛在風險的易壞食物，例如肉類、海產、蛋類、奶類、乳製品、切開的水果及熟食，如果置於攝氏4度至60度的時間少於兩小時，應立即冷藏或使用、如果超過兩小時但少於四小時，應立即使用、但如果已超過四小時，則應棄掉。
可在室溫下儲存的食物較不易壞，若存放在雪櫃或冰格內，則未必需要丟掉，包括高酸性食品，例如芥末、番茄醬、果醬、醃菜；加工食品，例如花生醬、牛油、麵包及大部分乾製食品。
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停電期間應避免打開雪櫃保鮮格及冰格
至於停電期間，巿民應避免打開雪櫃保鮮格及冰格，有助延長維持適當儲存溫度的時間；如果雪櫃保鮮格及冰格的門保持關閉，雪櫃保鮮格可安全保存食物2至4小時，至於全滿的冰格可保存48小時；而半滿的冰格則可保存24小時。
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