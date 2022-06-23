飛磚謀殺｜辯方指次被告被捕時　有警曾稱會拋他出外然後指向窗

七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清理路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡，兩名少年涉謀殺案件今（23日）在高等法院續審。辯方今盤問警員時指，警員上門拘捕次被告時，曾有人打次被告心口，又恐嚇若他不招認，會拘捕其兄，更向次被告說，若他「玩嘢」，會拋他出去，然後指著窗口。雖然次被告兄長指其弟患情緒病要食藥，但次被告在會面錄影的休息期間要求食藥時，警長卻說：「未到戲肉，飲水先。」警員否認說法。



兩名被告：劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們被控謀殺、有意圖傷人及暴動3項罪名，指他們在2019年11月14日謀殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。

著次被告作招認否則拘捕其兄

辯方盤問拘捕次被告的警長楊家強，指楊和同僚於2019年12月13日，到住所拘捕次被告後，一名較年輕的警員曾拳打次被告的胸口，楊則在一間房內向次被告說，知道他做過什麼事情，若次被告拒作招認，便會拘捕其兄長，又警告次被告若「玩嘢」，便會「拋佢出去」，然後指向窗口。

指次被告沒有說我好後悔等話

此外，次被告提出要求食藥和到醫院，其兄長指次被告患有情緒病，會感焦慮，需要食藥。楊則著次被告合作，並謂：「做哂呢啲嘢，就可以食藥。」警署警長陳永豪則用手機向次被告展示一段影片，並要他承認曾做出片中行為。辯方又指，次被告沒有講「我好後悔」等。

辯方續指，次被告被捕後被帶到警署進行錄影會面。他在會面中途休息期間，要求食藥，楊則回應指：「未到戲肉，飲水先。」楊否認。警署警長陳永豪作供時，亦否認曾向次被告展示影片。

案件編號：HCCC322/2020

主要證人供詞。(詳看下圖)