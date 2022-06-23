確診大廈｜增1522幢元朗續居榜首　豪宅貝沙灣、殷樺花園上榜

本港今日（23日）新增1522宗新冠病毒確診個案，最新的確診大廈名單顯示，今日新增806幢大廈入榜，較昨日增加71幢。元朗區繼續位列各區之首，共新增87幢大廈，沙田區緊隨其後，錄得77幢新上榜，其次則有觀塘區及屯門區，各有68幢。

上榜大廈不乏多幢豪宅，包括貝沙灣南岸8座及西半山殷樺花園2期。



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確診大廈名單今日新增806幢大廈入榜，較昨日的735幢增加71幢。十八區中，以元朗區新增大廈最多，合共87幢，當中包括不少私人住宅，包括世宙5座、爾巒茵羅洛斯大道6B 座、金莎花園2座及華翠豪園2座等，另洋房如加州花園雅仕居及四季名園亦榜上有名。

沙田區共有77幢新上榜大廈，僅次於元朗區，上榜大廈包括嵐岸5座及6座、星漣海2B座、玖瓏山天瓏閣1座、翠擁華庭6座及12座等。觀塘區及屯門區，各有68幢大廈新上榜，觀塘區包括德福花園N座及T座、觀月．樺峯、富麗花園紫荊閣等，而屯門區則涉及上源6A 座及6B座、屯景別墅、聚康山莊5座等，另悅湖山莊有四座上榜，包括3座、7座、10座及12座。

確診大廈名單中，有六間酒店上榜，包括中環迷你酒店、富薈尚乘上環酒店、九龍海逸君綽酒店、雍澄軒酒店、君怡酒店、悅品天秀酒店．元朗；此外，另有13幢紀律部隊宿舍上榜，包括上水紀律部隊宿舍C座、懲教署職員宿舍2座等。

上榜大廈不乏豪宅，例如貝沙灣南岸8座、西半山駿豪閣、精緻園及殷樺花園2期等。