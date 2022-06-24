疫情．最新︱澳門陽性個案增至149宗　當局已跟進逾五千人

本港連續9日破千宗，周四（23日）新增1650宗確診個案，及1宗死亡個案。再有大型懷疑感染變種病毒BA.2.12.1群組出現，屯門卓爾居海港酒家爆疫，27人染變種病毒BA.2.12.1，暫涉七個家庭。

而政總亦「失守」，政制及內地事務局局長曾國衞、特首辦主任陳國基（候任政務司司長）、發展局常秘（工務）劉俊傑都在周四確診，由於前兩者是新一屆政府高層，未知如何參加七一宣誓就職典禮。

澳門新冠疫情肆虐，全澳昨日開展新一輪全民核酸檢測，澳門現時累計110名核酸陽性個案。特首賀一誠宣布，由昨午5時起，禁止所有市民到食肆堂食，餐廳僅可提供外賣服務，當局亦關閉所有娛樂設施，包括卡啦OK、戲院、酒吧、理髮店等。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據。（港大醫學院圖片）

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【11:02】港大團隊研究發現，本港11歲或以下兒童感染新冠變異病毒株Omicron BA.2後，死亡、須接受深切治療及出現神經系統併發症比例，較感染流感及副流感病毒高。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（24日）在港台《千禧年代》表示，Omicron BA.2在兒童身上能夠引起更多針對神經系統的併發症，不只影響呼吸道，更會攻擊神經中樞系統，呼籲家長盡快帶子女接種疫苗。

【10:31】指定檢疫酒店「一房難求」，近期疑出現炒風，亦有訪港旅客持虛假檢疫酒店入住證明抵港。有業界表示，如發現旅客持有虛假預訂文件，會報警處理，但會盡量安排入住酒店少量備用房間。

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【09:57】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至今日（24）早上8時 ，核酸陽性個案增至149宗，比昨日增加39宗。通過流行病學調查，當局共跟進 5,308人，其中密切接觸者 717人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）3,283人，次密切接觸者 285人，一般接觸者 285 人，陪同人員589人，流行病學調查工作仍在進行中。

【09:24】七一慶回歸及政府換屆前夕，候任政務司長、現特首辦主任陳國基及留任的政制及內地事務局長曾國衞分別確診新冠肺炎，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（24日）表示，倘染疫官員病毒量不高及已接種疫苗，有機會在七一前轉為陰性。

【22:57】筲箕灣耀東邨耀貴樓今早完成圍封強檢，共有約530人接受了檢測，當中共發現四宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



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▼澳門經濟及科技發展局及消費者委員會巡查零售點確保民生必需品供應穩定▼



▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



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▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼

