疫情．最新︱連續九日確診破千宗　政總失守多位高官相繼染疫

本港連續9日破千宗，周四（23日）新增1650宗確診個案，及1宗死亡個案。再有大型懷疑感染變種病毒BA.2.12.1群組出現，屯門卓爾居海港酒家爆疫，27人染變種病毒BA.2.12.1，暫涉七個家庭。

而政總亦「失守」，政制及內地事務局局長曾國衞、特首辦主任陳國基（候任政務司司長）、發展局常秘（工務）劉俊傑都在周四確診，由於前兩者是新一屆政府高層，未知如何參加七一宣誓就職典禮。

澳門新冠疫情肆虐，全澳昨日開展新一輪全民核酸檢測，澳門現時累計110名核酸陽性個案。特首賀一誠宣布，由昨午5時起，禁止所有市民到食肆堂食，餐廳僅可提供外賣服務，當局亦關閉所有娛樂設施，包括卡啦OK、戲院、酒吧、理髮店等。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新病毒即時有效繁殖率數據。（港大醫學院圖片）

+ 3

▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼



▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



+ 2

▼澳門經濟及科技發展局及消費者委員會巡查零售點確保民生必需品供應穩定▼



▼６月19日 澳門特首賀一誠應對疫情▼



+ 1

▼６月18日 警方深夜中環蘭桂坊巡查酒吧▼

