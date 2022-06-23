珍寶海鮮舫｜海事處證沉船位處西沙群島一帶水域海面　船東續跟進

有46年歷史的珍寶海鮮舫上周二（14日） 啟航離港，行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪最終沉沒。事後船主香港仔飲食集團並無公開遠洋拖船資料，亦未交代原訂目的地。海事處指，今日（23日）收到船東經其代理人提交的書面報告。據船東提供的資料，珍寶海鮮舫在18日晚上確實由遠洋拖船「JAEWON 9」拖航，至南中國海西沙群島水域時，因遇上惡劣天氣而傾覆。珍寶及上述拖船現時仍在西沙群島一帶水域海面，船東會繼續跟進處理。



▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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本月14日離港 18日翻側翌日沉沒

上周二（14日）珍寶海鮮舫由「潤富」及「潤威」兩艘拖船拖離香港，再交予遠洋拖船送去維修。遠洋拖船在18日駛至南中國海西沙群島水域後，海鮮舫翻側，並在翌日沉沒。惟船主香港仔飲食集團一直無交代維修地點及遠洋拖船詳情。

當時《香港01》已翻查海事處船隻離港紀錄，自海鮮舫拖離香港後連續三日（即14日至16日），只有一艘韓國註冊拖船「Jaewon 9」（音譯「在元九號」）離港，相信正是拖走海鮮舫的船隻。

翻查海事處船隻離港紀錄，自海鮮舫拖離香港後連續三日（即14日至16日），只有一艘韓國註冊拖船「Jaewon 9」（音譯「在元九號」）離港，相信正是拖走海鮮舫的船隻。（lgoreshka86 / Marine Traffic）

海事處稱傳媒報道前未接獲船東通知

海事處指，在傳媒報道珍寶海鮮舫沉沒的消息前，並未接獲船東通知。處方在得悉事件後，已要求船東提交書面報告，並於今日收到船東經其代理人所提交的書面報告。

海鮮舫現時仍在西沙群島一帶水域海面 船東會跟進處理

海事處續指，據船東提供的資料，珍寶海鮮舫在6月18日晚上，確實由遠洋拖船「JAEWON 9」拖航至南中國海西沙群島水域時，因遇上惡劣天氣而傾覆。海鮮舫及該拖船現時仍在西沙群島一帶水域海面，船東會繼續跟進處理。

據船東日前說法，負責航程的拖船公司經過嘗試救援後不果，海鮮舫最終於星期日 (6月19日) 全面「入水翻轉」。事件中未有任何船員受傷。船東又指，由於事發地點水深超過1000米，擬進行打撈工程亦非常困難。

▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼

