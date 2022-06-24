校園天地｜陳智思議員擔任閩僑中學畢業典禮主禮嘉賓

閩僑中學於本年六月十八日舉行了第四十三屆畢業典禮，並邀請了陳智思議員作為主禮嘉賓，為中六學生頒獎授憑與訓勉，本次也許是陳智思先生最後一次以議員身份出席畢業典禮。（內容由閔僑中學提供）



彭志遠校長（右）陪同陳智思議員，在步操樂隊的演奏下進入閩僑中學。（閔僑中學提供）

以18歲罕見病經歷勉勵畢業生勇於面對挑戰

在畢業典禮上，陳智思議員向畢業生致辭。陳議員指畢業意味著畢業生已經步入人生下一個階段，或會對未來前路感到迷茫。陳議員以自身年少時的經歷，勉勵畢業生在面對這個人生的轉折點時，不必太過焦慮，他淡然地說：「我在18歲考入大學，僅入學兩個禮拜就發現自己確診了罕見病，從此我就開始了一段不平凡的大學生活。在整個大學生涯中，我有三年時間都在醫院，最後要在第五年才成功畢業。」陳議員更表示，原本他並不是修讀藝術，後來選擇藝術為主修科目，是由於藝術科可以允許學生不在學校上課，讓他可以一邊養病，一邊學習。

陳議員憶述自己患病過程的起伏就像過山車一樣，即使在畢業之後，仍不時被病痛折騰。他表示自己剛開始面對這個病的挑戰時，也感到無法接受，曾經選擇逃避，甚至埋怨。後來才慢慢的想通了，陳議員對畢業生說：「將來在社會需要面對很多挑戰是必然的，問題是我們要以什麼態度去面對，我也是在跌跌碰碰下，慢慢才接受到自己要面對這個挑戰的事實。」陳議員又強調，無論如何，一定不要逃避困難，要接受屬於自己的挑戰，並積極樂觀地戰勝它。

陳智思議員向畢業生訓勉。（閔僑中學提供）

陳智思議員頒發畢業證書給畢業生。（閔僑中學提供）

處理本港不同保育項目 態度尤其重要

陳議員在訓勉時，又以自己在政府任職的經歷，鼓勵中六同學勇於接受新挑戰。陳議員坦言：「2005年時，當時的政務司司長因為知道我在大學時修讀藝術，便邀請我處理本港保育項目，可是我自問對保育不太熟悉，亦從來沒有想過藝術和保育有所關聯，但最終我也接受了這項挑戰，後來更當上了活化歷史建築諮詢委員會及古物諮詢委員會主席，為大館、PMQ及雷生春等進行復修。」陳議員還笑言自己在五年前，當上香港故宮文化博物館董事局主席時，之前還未有機會踏足故宮，不過他卻有正面的態度，不斷學習，以自身經驗和知識越過重重的挑戰。

最後，陳智思議員語重心長地向畢業生說：「知識雖然是重要，但我們不可能每個範疇也精通，人的態度也同樣重要，我期望在未來道路上，年青人可以保持一個積極的態度去面對各種挑戰。」陳議員又表示十分認同閩僑中學堅持育人為本及對價值觀教育的重視，並期望畢業生能將學校的優良傳統薪火相傳，在往後的日子，更多回饋母校，貢獻社會，為國爭榮！

校監曾文仲先生透過視像方式，與一眾嘉賓會面。（閔僑中學提供）

（內容由閔僑中學提供）

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