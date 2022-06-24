商人襲女議助囚4月　稱警誡抗辯均否認　官：重複謬詞不會變可信

時任深水埗區議員劉家衡於2020年設街站反對《港區國安法》，引起衝突，一名中年商人抓傷一名女議員助理，被裁定普通襲擊罪成，判監4星期。他不服提出上訴，並指原審時代表他的大律師不稱職，又強調他警誡和抗辯時，均否認曾施襲，惟高院法官卻指，原審官因其說法與影片不同，才拒接納其說法，又稱重複荒謬的言詞不會令它變得可信，並重申，在文明社會中，各人可持不同立場並作討論，但不能任意使用暴力。法官認為原判穩當，判監4周亦合適，維持原判，獲准保釋等候上訴的商人須即時入獄。



上訴人尹載道，被裁定一項普通襲擊罪成，指他於2020年5月29日，在深水埗元州街162號外襲擊余凱琳。

現場拍到事發影片截圖。(詳看下圖)

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上訴指原審大律師不稱職

尹就其上訴提出多項理據，包括指原審大律師不稱職，並指出尹當場被捕時，在警誡下否認施襲，認為審訊時應在同意事實，或尹自辯時帶出，令法庭了解尹當時的第一個回應，且這與尹在審訊中的抗辯理由相同，認為可增強其證供的可信度。

重複荒謬言詞不會令它變得可信

惟法官指，原審裁判官是因尹的證供，與現場拍到影片的情況相反，才拒絕接納其證供，法官又指，即使尹警誡下的說法，與他在庭上抗辯的理由一樣，惟重複荒謬的言詞，不會令它變得更為可信。

尹的行為與政見密不可分

在判刑上訴方面，尹指其施襲不涉及自身的政治立場。法官不接受此說法，並指本案的背景顯示尹的行為與政見密不可分。尹當時途經現場，就是否簽名支持而與事主等人口角，繼而發生襲擊事件。

文明社會不能任意使用暴力

法官強調，本港是一個文明的法治社會，人們可對時事持不同立場，並理性討論，甚至激辯，但絕對不能任意使用暴力，破壞社會安寧和秩序。法官認為，尹的行為可能引致其他持相反意見人，作出激烈反應，繼而進一步破壞社會安寧，引發漣漪效應。為了以儆效尤，判處尹即時監禁，絕不為過。法官並認為，判監4星期是合理範圍之內，認為定罪完全正確，駁回判刑的上訴。

案件編號： HCMA166/2021