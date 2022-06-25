疫情．最新︱單日確診直逼2000宗　一患者傳給1.7人

撰文：林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 江麗盈 何瑞芬
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本港新冠病毒確診個案連續10日破千宗，個案更每日持續上升，昨日（24日）新增1,860宗確診個案，包括139宗輸入，直逼2,000宗關口。港大醫學院編製的「本地個案即時有效繁殖率」顯示又開倒升，最新數字為每一名患者傳給1.7人，推斷單日個案仍會持續上升。屯門卓爾廣場海港酒家BA.2.12.1疫情嚴重，群組增至37人染疫。

澳門新冠疫情肆虐，全澳日前開展新一輪全民核酸檢測，現時累計170宗核酸陽性個案，爆發群組亦增至6個，新增四季名店員工更衣室群組，共有四人染疫。

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.7，即每一名患者傳給1.7人。（港大醫學院圖片）

【08:30】馬鞍山富寶花園第一座今早(25日)完成圍封強檢，其間約830人接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。

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強制檢測｜增49個地點　19間為食肆　包括中環老店華豐燒臘確診大廈｜1003幢新上榜沙田區居首　中半山豪宅堅麗閣榜上有名翠擁華庭、朗屏邨等六屋邨屋苑污水陽性　政府派19萬快測包檢測封區｜筲箕灣耀東邨耀貴樓完成檢測　發現4宗陽性個案

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澳門爆疫｜累計170宗個案　協調中心：很大機會須新一輪全民檢測澳門爆疫︱當地議員稱抗疫疲勞　不跟內地「清零」經濟無以為繼

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