疫情．最新︱單日確診直逼2000宗 一患者傳給1.7人
撰文：林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 江麗盈 何瑞芬
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本港新冠病毒確診個案連續10日破千宗，個案更每日持續上升，昨日（24日）新增1,860宗確診個案，包括139宗輸入，直逼2,000宗關口。港大醫學院編製的「本地個案即時有效繁殖率」顯示又開倒升，最新數字為每一名患者傳給1.7人，推斷單日個案仍會持續上升。屯門卓爾廣場海港酒家BA.2.12.1疫情嚴重，群組增至37人染疫。
澳門新冠疫情肆虐，全澳日前開展新一輪全民核酸檢測，現時累計170宗核酸陽性個案，爆發群組亦增至6個，新增四季名店員工更衣室群組，共有四人染疫。
【08:30】馬鞍山富寶花園第一座今早(25日)完成圍封強檢，其間約830人接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。
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