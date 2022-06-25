疫情．最新︱澳門全民檢測結束逾66萬人採樣　72個10混1樣本陽性

本港新冠病毒確診個案連續10日破千宗，個案更每日持續上升，昨日（24日）新增1,860宗確診個案，包括139宗輸入，直逼2,000宗關口。港大醫學院編製的「本地個案即時有效繁殖率」顯示又開倒升，最新數字為每一名患者傳給1.7人，推斷單日個案仍會持續上升。屯門卓爾廣場海港酒家BA.2.12.1疫情嚴重，群組增至37人染疫。



澳門新冠疫情肆虐，全澳日前開展新一輪全民核酸檢測，現時累計170宗核酸陽性個案，爆發群組亦增至6個，新增四季名店員工更衣室群組，共有四人染疫。



香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.7，即每一名患者傳給1.7人。（港大醫學院圖片）

【11:41】新冠肺炎疫情持續逾兩年，現時海外到港仍須先檢疫。前財經事務及庫務局局長、港鐵前主席馬時亨今日（25日）指，本港人才流失嚴重，其中一個原因正是嚴格檢疫措施，故認為本港要盡快對外通關。

【10:12】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，這次全民核酸檢測已於昨（24）日晚上12時結束，採樣了的667,144人次已有檢測結果，累計72個10混1樣本呈陽性，其餘為陰性。

澳門市民需於今明兩天（25、26日）進行自我快速抗原測試，除指定區域人士須到核檢站進行採樣外，市民應留在家中，停止非必要活動，減少社會流動，降低交叉感染風險。抗原測試呈陽性人士在作出申報後，留在家中等候當局的檢疫安排。

【09:15】新華社今早報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮。

【08:30】馬鞍山富寶花園第一座今早(25日)完成圍封強檢，其間約830人接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。

▼6月24日 「仲夏・維港」灣仔海濱3大場地逐個睇▼



+ 3

▼6月24日 縱橫遊首團日本遊15名團友出發▼



+ 11

▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼



+ 3

▼6月23日 消費券第二期接受轉會申請▼



▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



+ 2

▼6月20日起強制檢測公告▼



+ 19

▼澳門疫情▼

