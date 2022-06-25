澳門疫情｜190宗陽性　8群組涉新濠影滙工地　今明兩天全民快測

澳門疫情持續，當地感染應變協調中心今日公布，昨共新增80宗陽性個案，累計發現190宗陽性個案，包括118女、72男。根據流行病學調查，再新增兩個群組，包括群組新濠影滙工地群組涉及2人、及高士德華暉閣群組涉及8人。



應變協調中心指，全澳市民須於周六及周日兩天（25及26日）須各做一次快測，並呼籲市民如非必要，不要外出。



單日增80宗陽性 至今145人為無症狀感染者

應變協調中心表示，今日起將統一於新聞發佈會報告過去一天24小時的新增病例數字。截至昨日，共發現190宗核酸陽性個案，包括118女、72男，年齡8個月至89歲。190人中，45人有症狀，145人為無症狀感染者。

根據流行病學調查，190宗陽性個案除卻仍在調查的9宗，其餘個案暫分成八個群組，包括兩個新增群組：新濠影滙工地群組，暫涉及2人、及高士德華暉閣群組，暫涉8人。至於舊有群組，艷麗大廈外僱群組現涉85人、達昌大廈群組64人、黑沙環添豐乾洗有限公司涉10人、澳迪健身會涉及3人、國際中心群組涉及2人、四季名店及水坑尾商業中心涉及7人。

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艷麗大廈外僱群組等五群組有關連

應變協調中心指，初步發現以下五個群組有一定關連，包括艷麗大廈外僱群組、達昌大廈群組、黑沙環添豐乾洗有限公司、國際中心群組、及高士德華暉閣群組。而另外三個群組則暫未找到關連。

跟進接觸者逾7200人 822人為密切接觸者

應變協調中心亦提到，目前通過流行病學調查共跟進7,208人，包括密切接觸者822人，非核心密接（即共同軌跡人士）4,394人，次密切接觸者295人，一般接觸者882人，及陪同人員625人。

周六周日須各快測一次 籲非必要勿外出

應變協調中心續指，全澳市民須於今、明兩天（6月25及26日）各做一次快測，並呼籲市民留在家中，非必要不外出。今波疫情以來，澳門已進行兩次全民核酸檢測及兩次全民快測。