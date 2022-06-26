疫情．最新︱富泰安老院疑現首宗院舍二次感染　海港酒家群組擴大

撰文：王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 勞敏儀 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟
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本港疫情反彈，已連續11日在千宗以上水平徘徊，毗鄰的澳門陽性個案亦持續增加，今日（26日）將須作第二日全民快測，而當地累計已發現190宗陽性個案，應變協調中心呼籲市民如非必要，不要外出，

本港昨（25日）亦新增1794宗確診個案，包括114宗輸入，屯門石排頭徑1號卓爾廣場3樓312號舖海港酒家群組擴大，再多3名食客染疫，累計40人確診，另有7宗相關個案。其中，累計有7院友及5工作人員染疫的富泰護理安老院，其中兩名員工6月16日曾到海港酒家晚膳，當局相信富泰群組與海港酒家有關。

同時，富泰安老院一名院友曾在4月14日快測陽性，至6月22日、即染疫後不足三個月再經核酸檢測確診，並懷疑帶BA.2.12.1病毒株，相信屬二次感染，更可能是香港首宗院舍二次感染。

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