疫情．最新︱富泰護理安老院確診院友增至10名　5名員工確診

本港疫情反彈，已連續11日在千宗以上水平徘徊，毗鄰的澳門陽性個案亦持續增加，今日（26日）將須作第二日全民快測，而當地累計已發現190宗陽性個案，應變協調中心呼籲市民如非必要，不要外出，



本港昨（25日）亦新增1794宗確診個案，包括114宗輸入，屯門石排頭徑1號卓爾廣場3樓312號舖海港酒家群組擴大，再多3名食客染疫，累計40人確診，另有7宗相關個案。其中，累計有7院友及5工作人員染疫的富泰護理安老院，其中兩名員工6月16日曾到海港酒家晚膳，當局相信富泰群組與海港酒家有關。



同時，富泰安老院一名院友曾在4月14日快測陽性，至6月22日、即染疫後不足三個月再經核酸檢測確診，並懷疑帶BA.2.12.1病毒株，相信屬二次感染，更可能是香港首宗院舍二次感染。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.7，即每一名患者傳給1.7人。（港大醫學院圖片）

▼6月25日 部份確診大廈▼



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【16:48】出現感染個案的聖士提書院宿舍4樓，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有12位人士居住，現在有3位確診，其他9位都要進行檢疫。

【16:40】富泰護理安老院繼續有感染個案，再多3位院友確診，累計感染院友達到10位，並有5名員工確診，有部份人已送往檢疫中心，與海港酒樓感染群組有可能是有關連；另有一家名為耀其研療養日間中心的院舍，有2院友及2工作人員確診，約有40多人要檢疫，並有一家名為文化村美善長者之家的院舍，一名夜更護理員確診，約有30多位院友員工要檢疫。

【16:34】本港疫情持續，已連續12日在千宗以上水平徘徊，本港新增1799宗確診個案，包括118宗輸入，無錄得死亡個案。

【10:40】因應新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，《澳門特別行政區公報》今（26）日刊登澳門行政長官批示， 2022年6月27日至7月1日繼續關閉澳門提供非緊急服務的公共部門，並繼續呼籲、提供非緊急及必需服務的商戶在上述期間內暫停營業，嚴格按照第102/2022號行政長官批示的規定，關閉酒吧、美容院、理髮店等場所，餐廳食肆不設堂食，只能提供外賣服務。市民如非必要應留在家中，盡量減少人員流動和聚集。

▼澳門疫情▼



【7:30】政府宣布，已完成香港仔漁暉苑景暉閣圍封強檢，截至昨日晚上十一時前共有523人接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案；而期內共派員到訪216戶，當中37戶在過程中沒人應門，衞生署衞生防護中心及政府會採取措施跟進。屋苑已於今日（26日）上午九時半解封。

▼6月24日 「仲夏・維港」灣仔海濱3大場地逐個睇▼



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昨日疫情新聞總覽：

▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼



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▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼

