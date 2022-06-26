疫情．最新︱本港確診宗數單日增1917宗　澳門累計宗數增至261宗

本港疫情反彈，已連續12日在千宗以上水平徘徊，本港確診宗數單日增1917宗，而毗鄰的澳門陽性個案亦持續增加，今日（26日）將須作第二日全民快測，而當地累計已發現261宗陽性個案，應變協調中心呼籲市民如非必要，不要外出，澳門所有銀行及保險機構的營業網點，於6月27日至7月1日（週一至週五）繼續暫停對外服務。



本港新增1799宗確診個案，並有118宗輸入，無錄得死亡個案。富泰護理安老院繼續有感染個案，再多3位院友確診，累計感染院友達到10位，並有5名員工確診，有部份人已送往檢疫中心，與海港酒樓感染群組有可能是有關連；另有一家名為耀其研療養日間中心的院舍，有2院友及2工作人員確診，約有40多人要檢疫。



另外，出現4個感染個案的聖士提書院，感染人士分別是3名學生及1名老師，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該3名學生是居住在住有12位人士4樓宿舍，其他9位都要進行檢疫，涉及班別為4D班，已建議停課一周。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.7，即每一名患者傳給1.7人。（港大醫學院圖片）

【18:00】政府宣布，自下午六時起圍封香港仔中心港昌閣作強檢，受檢人士須在其處所等候，直至相關範圍已識別的受檢人士完成檢測，目標是在明日（27日）約上午十一時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。政府提醒市民，不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

【17:30】政府表示，南區及東區有部份地方污水檢測呈陽性和病毒量相對較高，包括太古城、利東邨、南區．左岸等17個地方，故將在相關地點派發共19萬快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:10】澳門應變協調中心表示，截至6月25晚12時，最新一輪疫情陽性個案增至261例，其中25日單日新增71宗，有57宗屬社區發現，14宗在管控中發現。261例病例包括158女103男，年齡介乎8個月至89歲。當中66人有症狀，列為確診個案；195人暫時無症狀，列為無症狀感染者。

另外，澳門金融管理局經與銀行公會及保險公會協調溝通後，澳門所有銀行及保險機構的營業網點，於2022年6月27日至7月1日（週一至週五）繼續暫停對外服務，市民及商戶如有緊急服務需要，可聯絡相關金融機構。

銀行在網點暫停服務期間，將設立熱線電話，方便有緊急服務需要的市民和商戶致電聯繫，辦理包括薪酬發放等緊急業務。網上銀行、手機銀行、自動櫃員機（ATM）等自助渠道的服務會維持正常運作，而本地結算、貸款、信用卡的到期還款日，以及定期存款的到期日將順延至下一個工作日。

▼6月25日 部份確診大廈▼



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【16:48】出現4個感染個案的聖士提書院，感染人士分別是3名學生及1名老師，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該3名學生是居住在住有12位人士4樓宿舍，其他9位都要進行檢疫，涉及班別為4D班，已建議停課一周。

南區聖士提反書院疫情未止，女子宿舍4樓有3名學生及1名教師確診。（官網圖片）

【16:40】富泰護理安老院繼續有感染個案，再多3位院友確診，累計感染院友達到10位，並有5名員工確診，有部份人已送往檢疫中心，與海港酒樓感染群組有可能是有關連；另有一家名為耀其研療養日間中心的院舍，有2院友及2工作人員確診，約有40多人要檢疫，並有一家名為文化村美善長者之家的院舍，一名夜更護理員確診，約有30多位院友員工要檢疫。

【10:40】應新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，《澳門特別行政區公報》今（26）日刊登澳門行政長官批示， 2022年6月27日至7月1日繼續關閉澳門提供非緊急服務的公共部門，並繼續呼籲、提供非緊急及必需服務的商戶在上述期間內暫停營業，嚴格按照第102/2022號行政長官批示的規定，關閉酒吧、美容院、理髮店等場所，餐廳食肆不設堂食，只能提供外賣服務。市民如非必要應留在家中，盡量減少人員流動和聚集。

▼澳門疫情▼



【7:30】政府宣布，已完成香港仔漁暉苑景暉閣圍封強檢，截至昨日晚上十一時前共有523人接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案；而期內共派員到訪216戶，當中37戶在過程中沒人應門，衞生署衞生防護中心及政府會採取措施跟進。屋苑已於今日（26日）上午九時半解封。

▼6月24日 「仲夏・維港」灣仔海濱3大場地逐個睇▼



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昨日疫情新聞總覽：

▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼



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▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼

