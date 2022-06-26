疫情．最新︱本港確診宗數單日增1917宗　澳門累計宗數增至299宗

本港疫情反彈，已連續12日在千宗以上水平徘徊，本港確診宗數單日增1917宗，而毗鄰的澳門陽性個案亦持續增加，今日（26日）將須作第二日全民快測，而當地累計已發現261宗陽性個案，應變協調中心呼籲市民如非必要，不要外出，澳門所有銀行及保險機構的營業網點，於6月27日至7月1日（週一至週五）繼續暫停對外服務。



本港新增1799宗確診個案，並有118宗輸入，無錄得死亡個案。富泰護理安老院繼續有感染個案，再多3位院友確診，累計感染院友達到10位，並有5名員工確診，有部份人已送往檢疫中心，與海港酒樓感染群組有可能是有關連；另有一家名為耀其研療養日間中心的院舍，有2院友及2工作人員確診，約有40多人要檢疫。



另外，出現4個感染個案的聖士提書院，感染人士分別是3名學生及1名老師，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該3名學生是居住在住有12位人士4樓宿舍，其他9位都要進行檢疫，涉及班別為4D班，已建議停課一周。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.7，即每一名患者傳給1.7人。（港大醫學院圖片）

【19:01】受疫情影響，學生也要接受「新常態」，除了要轉網課，更要提早放暑假。有調查發現，在第五波疫情前和特別假期期間，逾七成學生每日在學習用途外的上網時間超過兩小時；在復課前後，有兩成學生出現嚴重情緒困擾。

【18:00】政府宣布，自下午6時起圍封香港仔中心港昌閣作強檢，受檢人士須在其處所等候，直至相關範圍已識別的受檢人士完成檢測，目標是在明日（27日）約上午11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。政府提醒市民，不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

【17:30】政府表示，南區及東區有部份地方污水檢測呈陽性和病毒量相對較高，包括太古城、利東邨、南區．左岸等17個地方，故將在相關地點派發共19萬快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:26】即將離任的公務員事務局局長聶德權，於社交網總結其統籌的新冠疫苗接種計劃，包括「疫苗到戶接種服務」、為學童打針等，並感謝社會各界對疫苗接種的支持。

【17:10】澳門疫情持續擴散，昨日（25日）新增71宗確診個案，今日（26日）凌晨零時至下午５時又多38宗，新一波疫情累計個案增至299宗。澳門政府宣布，明早（27日）9時起啟動為期兩日、第三輪全民核酸檢測，至後日傍晚6時結束，期間將向受檢人士派發抗原檢測包及KN95口罩，以備有需要時統一使用。

另外，澳門金融管理局經與銀行公會及保險公會協調溝通後，澳門所有銀行及保險機構的營業網點，於2022年6月27日至7月1日（週一至週五）繼續暫停對外服務，市民及商戶如有緊急服務需要，可聯絡相關金融機構。

銀行在網點暫停服務期間，將設立熱線電話，方便有緊急服務需要的市民和商戶致電聯繫，辦理包括薪酬發放等緊急業務。網上銀行、手機銀行、自動櫃員機（ATM）等自助渠道的服務會維持正常運作，而本地結算、貸款、信用卡的到期還款日，以及定期存款的到期日將順延至下一個工作日。

【16:48】出現4個感染個案的聖士提書院，感染人士分別是3名學生及1名老師，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該3名學生是居住在住有12位人士4樓宿舍，其他9位都要進行檢疫，涉及班別為4D班，已建議停課一周。

南區聖士提反書院疫情未止，女子宿舍4樓有3名學生及1名教師確診。（官網圖片）

【16:40】富泰護理安老院繼續有感染個案，再多3位院友確診，累計感染院友達到10位，並有5名員工確診，有部份人已送往檢疫中心，與海港酒樓感染群組有可能是有關連；另有一家名為耀其研療養日間中心的院舍，有2院友及2工作人員確診，約有40多人要檢疫，並有一家名為文化村美善長者之家的院舍，一名夜更護理員確診，約有30多位院友員工要檢疫。

【16:11】反修例風波期間成立的醫管局員工陣線今日（26日）於社交媒體專頁公布，將於本月30日正式解散。醫管局員工陣線於發文中提到，工會成立兩年多，「經歷過罷工、集會、街站，也經歷過政治打壓、白色恐怖」，前主席余慧明身陷囹圄，而在各方的壓力，以及現今的政治低氣壓下，最終通過動議宣告解散。

醫管局員工陣線公布指，已於今年6月24日舉行特別會員大會，並投票通過進入解散程序，將於本月30日正式解散，聲明中又指，工會自2019年以來一直是政權著手打擊的對象，亦因為種種原因而逃不過解散的結局。

【11:29】香港總商會總裁梁兆基今早（26日）在電台節目中指，過往一連串的政經風波對本港的形象或商譽有打擊，但稱香港營商環境並無太大改變，「睇到香港並無明顯撤資，或其他行動撤離香港。」

針對檢疫政策，梁兆基形容，現時政策阻礙香港發揮國際商貿角色，現時無論外資、內地企業等都希望放寬要求。他說，商界均希望選擇可自由出入的地方營商，而本港過去的出入境自由亦是優勢之一，對於短期商貿活動甚為重要，「我諗香港商界幾乎同一聲音，希望盡快同內地、外國通關。」

香港總商會總裁梁兆基。（資料圖片）

【10:40】應新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，《澳門特別行政區公報》今（26）日刊登澳門行政長官批示， 2022年6月27日至7月1日繼續關閉澳門提供非緊急服務的公共部門，並繼續呼籲、提供非緊急及必需服務的商戶在上述期間內暫停營業，嚴格按照第102/2022號行政長官批示的規定，關閉酒吧、美容院、理髮店等場所，餐廳食肆不設堂食，只能提供外賣服務。市民如非必要應留在家中，盡量減少人員流動和聚集。

▼澳門疫情▼



【7:30】政府宣布，已完成香港仔漁暉苑景暉閣圍封強檢，截至昨日晚上十一時前共有523人接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案；而期內共派員到訪216戶，當中37戶在過程中沒人應門，衞生署衞生防護中心及政府會採取措施跟進。屋苑已於今日（26日）上午九時半解封。

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