疫情．最新︱26地點納強制檢測　鑼灣禮麥奀及翡翠拉麵小籠包上榜

本港疫情反彈，已連續12日在千宗以上水平徘徊，本港確診宗數單日增1917宗，而毗鄰的澳門陽性個案亦持續增加，今日（26日）將須作第二日全民快測，而當地累計已發現261宗陽性個案，應變協調中心呼籲市民如非必要，不要外出，澳門所有銀行及保險機構的營業網點，於6月27日至7月1日（週一至週五）繼續暫停對外服務。



本港新增1799宗確診個案，並有118宗輸入，無錄得死亡個案。富泰護理安老院繼續有感染個案，再多3位院友確診，累計感染院友達到10位，並有5名員工確診，有部份人已送往檢疫中心，與海港酒樓感染群組有可能是有關連；另有一家名為耀其研療養日間中心的院舍，有2院友及2工作人員確診，約有40多人要檢疫。



另外，出現4個感染個案的聖士提書院，感染人士分別是3名學生及1名老師，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該3名學生是居住在住有12位人士4樓宿舍，其他9位都要進行檢疫，涉及班別為4D班，已建議停課一周。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.7，即每一名患者傳給1.7人。（港大醫學院圖片）

▼6月22日 部份確診大廈▼

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【22:24】本港今日（26日）新增1,917宗新冠病毒確診個案，連續12日破千宗，最新的確診大廈名單則新增1,105幢大廈有居民確診而入榜，較昨日438幢多出逾倍。元朗區總共有108幢大廈上榜，為各區之首，其次是沙田區及屯門區，分別錄得102及81幢大廈。

上榜大廈有懷疑與BA.2.12.1變異病毒個案有關，包括筲箕灣東旭苑東麗閣及東涌映灣園悅濤軒11座。另外，有多幢豪宅洋房上榜，包括「天王」黎明以4,800萬元購入的上水St. Andrew's Place洋房屋苑．但未有列出哪一座；成交價逾2億元的西半山洋房Pokfulam Peak、豪宅畢架山一號19座等。

【21:48】食物及衞生局公布強檢制公告，總共有26個地點上榜。食肆佔六個，包括：銅鑼灣禮頓道麥奀雲吞麵世家、銅鑼灣時代廣場翡翠拉麵小籠包、鰂魚涌康蘭居Waterfall Sports & Wellness港島東會所餐廳、中環閣麟街雪村串燒、旺角豉油街大家樂和吉野家。

因有患者居住而需強檢的大廈供18幢，屯門佔五幢，包括田景路兆邦苑、景新臺4座、黃金海岸1座、悅湖山莊12座和卓爾居6座；沙田區則有六幢，包括帝堡城7座、綠怡雅苑1座、晴碧花園1座、旭禾苑，以及馬鞍山銀湖．天峰5座和錦豐苑錦萱閣；將軍澳都會駅5 座也上榜。

香港仔香港仔中心海晶閣和鑽石山龍蟠苑龍珊閣則因污水樣本檢測呈陽性，居民需強檢。

▼6月26日強制檢測公告▼



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▼6月26日 澳門疫情▼



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【19:01】受疫情影響，學生也要接受「新常態」，除了要轉網課，更要提早放暑假。有調查發現，在第五波疫情前和特別假期期間，逾七成學生每日在學習用途外的上網時間超過兩小時；在復課前後，有兩成學生出現嚴重情緒困擾。

【18:00】政府宣布，自下午6時起圍封香港仔中心港昌閣作強檢，受檢人士須在其處所等候，直至相關範圍已識別的受檢人士完成檢測，目標是在明日（27日）約上午11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。政府提醒市民，不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

【17:30】政府表示，南區及東區有部份地方污水檢測呈陽性和病毒量相對較高，包括太古城、利東邨、南區．左岸等17個地方，故將在相關地點派發共19萬快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【17:26】即將離任的公務員事務局局長聶德權，於社交網總結其統籌的新冠疫苗接種計劃，包括「疫苗到戶接種服務」、為學童打針等，並感謝社會各界對疫苗接種的支持。

【17:10】澳門疫情持續擴散，昨日（25日）新增71宗確診個案，今日（26日）凌晨零時至下午５時又多38宗，新一波疫情累計個案增至299宗。澳門政府宣布，明早（27日）9時起啟動為期兩日、第三輪全民核酸檢測，至後日傍晚6時結束，期間將向受檢人士派發抗原檢測包及KN95口罩，以備有需要時統一使用。

另外，澳門金融管理局經與銀行公會及保險公會協調溝通後，澳門所有銀行及保險機構的營業網點，於2022年6月27日至7月1日（週一至週五）繼續暫停對外服務，市民及商戶如有緊急服務需要，可聯絡相關金融機構。

銀行在網點暫停服務期間，將設立熱線電話，方便有緊急服務需要的市民和商戶致電聯繫，辦理包括薪酬發放等緊急業務。網上銀行、手機銀行、自動櫃員機（ATM）等自助渠道的服務會維持正常運作，而本地結算、貸款、信用卡的到期還款日，以及定期存款的到期日將順延至下一個工作日。

【16:48】出現4個感染個案的聖士提書院，感染人士分別是3名學生及1名老師，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該3名學生是居住在住有12位人士4樓宿舍，其他9位都要進行檢疫，涉及班別為4D班，已建議停課一周。

南區聖士提反書院疫情未止，女子宿舍4樓有3名學生及1名教師確診。（官網圖片）

【16:40】富泰護理安老院繼續有感染個案，再多3位院友確診，累計感染院友達到10位，並有5名員工確診，有部份人已送往檢疫中心，與海港酒樓感染群組有可能是有關連；另有一家名為耀其研療養日間中心的院舍，有2院友及2工作人員確診，約有40多人要檢疫，並有一家名為文化村美善長者之家的院舍，一名夜更護理員確診，約有30多位院友員工要檢疫。

【16:11】反修例風波期間成立的醫管局員工陣線今日（26日）於社交媒體專頁公布，將於本月30日正式解散。醫管局員工陣線於發文中提到，工會成立兩年多，「經歷過罷工、集會、街站，也經歷過政治打壓、白色恐怖」，前主席余慧明身陷囹圄，而在各方的壓力，以及現今的政治低氣壓下，最終通過動議宣告解散。

醫管局員工陣線公布指，已於今年6月24日舉行特別會員大會，並投票通過進入解散程序，將於本月30日正式解散，聲明中又指，工會自2019年以來一直是政權著手打擊的對象，亦因為種種原因而逃不過解散的結局。

【11:29】香港總商會總裁梁兆基今早（26日）在電台節目中指，過往一連串的政經風波對本港的形象或商譽有打擊，但稱香港營商環境並無太大改變，「睇到香港並無明顯撤資，或其他行動撤離香港。」

針對檢疫政策，梁兆基形容，現時政策阻礙香港發揮國際商貿角色，現時無論外資、內地企業等都希望放寬要求。他說，商界均希望選擇可自由出入的地方營商，而本港過去的出入境自由亦是優勢之一，對於短期商貿活動甚為重要，「我諗香港商界幾乎同一聲音，希望盡快同內地、外國通關。」

香港總商會總裁梁兆基。（資料圖片）

【10:40】應新型冠狀病毒肺炎疫情的發展，《澳門特別行政區公報》今（26）日刊登澳門行政長官批示， 2022年6月27日至7月1日繼續關閉澳門提供非緊急服務的公共部門，並繼續呼籲、提供非緊急及必需服務的商戶在上述期間內暫停營業，嚴格按照第102/2022號行政長官批示的規定，關閉酒吧、美容院、理髮店等場所，餐廳食肆不設堂食，只能提供外賣服務。市民如非必要應留在家中，盡量減少人員流動和聚集。

▼澳門疫情▼



【7:30】政府宣布，已完成香港仔漁暉苑景暉閣圍封強檢，截至昨日晚上十一時前共有523人接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案；而期內共派員到訪216戶，當中37戶在過程中沒人應門，衞生署衞生防護中心及政府會採取措施跟進。屋苑已於今日（26日）上午九時半解封。

▼6月24日 「仲夏・維港」灣仔海濱3大場地逐個睇▼



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昨日疫情新聞總覽：

▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼



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▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼

