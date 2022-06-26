兩區污水呈陽性　包括太古城、利東邨　政府派19萬份快測包

政府表示，南區及東區有部份地方污水檢測呈陽性和病毒量相對較高，包括太古城、利東邨、南區．左岸等17個地方，故將在相關地點派發共19萬快速抗原測試包，供他們自行檢測。



政府表示，為應對新冠疫情，環保署與渠務署正在各區採集污水樣本，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區或有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物管員工，派發合共約19萬個快速抗原測試包，以輔助識別感染者。

地點如下：



南區 — 華富閣、富臨軒、利東邨、高寶閣、鴨脷洲中心、金發大廈、南區．左岸、百良大廈、利豐大廈、僑民大廈、樂景大廈及怡安大廈



東區 — 太古城、新都城大廈、百福大樓、鴻福大樓及幸福大樓



▼6月20日起強制檢測公告▼



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政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。