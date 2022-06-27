疫情．最新｜本地新增逾1719宗確診　154宗輸入　續迫近2000大關

本港疫情持續，確診宗數已連續13日維持在逾千宗以上水平。本地新增逾1719宗感染個案，並錄得154宗輸入個案，單日總確診數目為1873宗，繼續迫近2,000大關。昨日並沒有死亡個案。政府今日（27日）就宣布，延續現行社交距離措施至7月13日，並已諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意。



毗鄰的澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由昨日（26日）凌晨零時至晚上12時止，澳門在24小時內錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗。澳門今日及明日（27日及28日）將進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.67，即每一名患者傳給約1.7人。（港大醫學院圖片）

【17:15】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，仍覺得學校快測是有效的防疫措施，認為可以非常有效地阻止學校出現爆發，因為每日都有接近70多萬學生及10多萬老師進行快側；雖然個別學校或班別有小規模傳播，並出現有2至3人的傳播情況，但暫看不到跨班別或全校出現大型爆發，相信是因為好多陽性個案於發現後已無返學，所以認為措施是有效的，未見到學校有重大爆發。

【17:08】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現時本港確診宗數約徘佪於1500宗以上的水平，惟隨著社交距離放寬，相信社區已有一定數量的傳播鏈，並已出現一定的傳播情況，預計感染個案會維持於一定水平，甚至有可能會進一步上升，但認為上升趨勢及幅度仍然是受控，並不是2至3日便「翻一翻」的爆發性上升或垂直上升情況，局方會繼續觀察。

【17:00】就屯門卓爾海港酒家爆發個案，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，機電工程署進行檢查後發現該店空氣換氣量不足，鮮風量亦不足，空氣設備要改善，其他分店未見有類似問題。

【16:52】今日有9宗確診個案懷疑是變種病毒BA.4或者BA.5，其中6宗是輸入，3宗為本地感染，其中2宗是無源頭。無源頭個案中其中一宗是一名住在海逸豪園悅濤灣的6歲女孩，無打針，讀德望小學幼稚園讀K3 ，6月21日發病咳嗽發燒，6月22日最後上課，6月19日曾與家人去黃埔新天地食飯，37歲的父親都有確診，於太子道東友邦金融中心AIA工作，6月24日發病。另一宗無源頭個案是一名15歲女孩，住天水圍海逸酒店2期，是中大校友會中三學生。

【16:45】新增3間院舍出現感染情況，包括西貢通善壇安老院，有1名護理員於6月25日出現輕微病徵，同日快測呈陽性，最後上班日為6月25日，有個別長者被列為密切接觸者，其中有9名長者要檢疫；黃大仙紫雲間沁怡護養院，1名護理員檢測呈陽性，同院有7名工作人員被列為密切接觸者，無院友列密切接觸者。

第3間為元朗松齡雅苑，上周五有3名院友檢測呈陽性，到昨日再多2名院友及2名員工檢測呈陽性；相關員工已打3針疫苗，其中一名為護理員，6月25日快測結果呈陽性，最後上班日為6月24日。目前同一層5個院友檢測均呈陽性，分別是住在4間不同房間，全部都打了3針，大部份無病徵或病徵輕徵，同層9人要隔離，並有9名員工被列為密切接觸者。

【16:35】本港疫情持續，確診宗數已連續13日維持在逾千宗以上水平，本地單日新增逾1719宗，154宗輸入個案，昨日並沒有死亡個案。

【12:51】大學教育資助委員會秘書處今日（27日）表示，教資會秘書長鄧特抗的核酸檢測結果呈陽性，確診新冠肺炎，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

【11:23】政府今日（27日）宣布，延續現行社交距離措施至7月13日。發言人解釋，因應疫情最新走勢，並考慮到下一周期措施的生效期間，會橫跨至新一屆政府任期，故經諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意後，決定延續現行措施14日，包括繼續要求所有酒吧、酒館、夜店及夜總會的顧客，必須在進入處所前先做測試並取得陰性結果，以更有效管控病毒傳播情況。

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【10:45】近日多間院舍出現個案，其中屯門富泰護理安老院再多3名院友染疫，累計10名院友及5名員工確診。安老事務委員會委員李輝今日（27日）在電台節目中指，現時只得院友要去亞博隔離，但員工卻可居家隔離，不少長者搬離院舍後，但數日後又重回院舍，對長者適應性影響大，故希望當局有清楚指引。

她又指，昨日有間全部長者都要臥床、甚至要用尿喉等的院舍，當中42名長者要轉送亞博檢疫，但每輛車只送走兩名長者，結果疏散至深夜，質疑是否需要檢討。

▼富泰護理安老院出現BA.2.12.1個案 多名院友染疫▼



【9:30】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由昨日（26日）凌晨零時至晚上12時止，澳門在24小時內錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗；新增個案中50宗是在社區發現，46宗是在管控中發現。

此外，截至今日（27日）早上8時止，透過流行病學調查共跟進8,283人，其中密切接觸者1,102人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）5,550人，次密切接觸者296人，一般接觸者337人，陪同人員641人。

▼6月26日 澳門疫情▼



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【9:10】今年七一是香港回歸25周年，國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。行政會議成員湯家驊今日（27日）在電台節目指，他將在29日入住酒店隔離，而隔離日期將視乎參加的活動而定。不過，他指尚未知道任何相關資料，例如入住的酒店等，湯又透露，早前染疫的候任政務司長、特首辦主任陳國基，現時應該已康復。

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【8:30】政府宣布，完成香港仔中心港昌閣的圍封強檢，期間463名身處相關範圍內的人士接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進；期內政府亦在相關範圍內派員到訪162戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。屋苑已在今日早上九點半解封。

▼6月24日 「仲夏・維港」灣仔海濱3大場地逐個睇▼



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▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼



+ 3

▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



+ 2

▼6月20日起強制檢測公告▼

