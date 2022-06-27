疫情．最新｜本港逼近單日2000宗確診　澳門今啟動第三輪全民檢測

撰文：王潔恩 黃煦緻 陳淑霞 江麗盈 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 陳栢麟 馬煒傑
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本港疫情反彈，已連續12日在千宗以上水平徘徊，昨（26日）單日再增1,917宗確診，迫近2,000大關，衞生防護中心傳染病處主任張竹君預料疫情將會持續上升。
毗鄰的澳門陽性個案亦見升勢，累計個案已增至299宗，今日及明日（27日及28日）將進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。

昨日疫情總覽：

疫情．6.26︱增近2000宗確診創反彈後新高　張竹君：正緩慢上升
香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.67，即每一名患者傳給約1.7人。（港大醫學院圖片）

▼富泰護理安老院出現BA.2.12.1個案　多名院友染疫▼

▼6月26日　澳門疫情▼

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▼6月24日　「仲夏・維港」灣仔海濱3大場地逐個睇▼

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▼6月22日　疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼

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增1917宗確診再創新高　再有兩間院舍爆疫近百人檢疫連續12日破千　富泰護老院院友三個月內二度感染　與海港群組有關澳門疫情｜累計確診增至299宗　明起展開第三輪全民檢測疫下轉網課削學生社交能力　調查揭兩成受訪者復課後情緒嚴重困擾

▼6月21日　筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼

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強制檢測｜增26地點　銅鑼灣麥奀雲吞麵、翡翠拉麵小籠包齊上榜確診大廈｜增1105幢　黎明天王豪宅St. Andrew's Place屋苑有患者兩區污水呈陽性　太古城、北角新都城等19萬居民要快速測試封區｜香港仔漁暉苑景暉閣完成檢測　發現1宗陽性個案

▼6月20日起強制檢測公告▼

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