疫情．最新｜本港逼近單日2000宗確診 澳門今啟動第三輪全民檢測
撰文：王潔恩 黃煦緻 陳淑霞 江麗盈 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 陳栢麟 馬煒傑
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本港疫情反彈，已連續12日在千宗以上水平徘徊，昨（26日）單日再增1,917宗確診，迫近2,000大關，衞生防護中心傳染病處主任張竹君預料疫情將會持續上升。
毗鄰的澳門陽性個案亦見升勢，累計個案已增至299宗，今日及明日（27日及28日）將進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。
昨日疫情總覽：
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▼6月26日 澳門疫情▼
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▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼
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增1917宗確診再創新高 再有兩間院舍爆疫近百人檢疫連續12日破千 富泰護老院院友三個月內二度感染 與海港群組有關澳門疫情｜累計確診增至299宗 明起展開第三輪全民檢測疫下轉網課削學生社交能力 調查揭兩成受訪者復課後情緒嚴重困擾
▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼
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強制檢測｜增26地點 銅鑼灣麥奀雲吞麵、翡翠拉麵小籠包齊上榜確診大廈｜增1105幢 黎明天王豪宅St. Andrew's Place屋苑有患者兩區污水呈陽性 太古城、北角新都城等19萬居民要快速測試封區｜香港仔漁暉苑景暉閣完成檢測 發現1宗陽性個案
▼6月20日起強制檢測公告▼
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