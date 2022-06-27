疫情．最新｜本港逼近單日2000宗確診　澳門今啟動第三輪全民檢測

本港疫情反彈，已連續12日在千宗以上水平徘徊，昨（26日）單日再增1,917宗確診，迫近2,000大關，衞生防護中心傳染病處主任張竹君預料疫情將會持續上升。

毗鄰的澳門陽性個案亦見升勢，累計個案已增至299宗，今日及明日（27日及28日）將進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.67，即每一名患者傳給約1.7人。（港大醫學院圖片）

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▼6月26日 澳門疫情▼



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▼6月20日起強制檢測公告▼

