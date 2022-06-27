疫情．最新｜社交距離措施延至7.13　單日確診個案迫近2000宗

是本港疫情反彈，已連續12日在千宗以上水平徘徊，昨（26日）單日再增1,917宗確診，迫近2,000大關，衞生防護中心傳染病處主任張竹君預料疫情將會持續上升。香港仔中心港昌閣完成圍封強檢，463名人士接受了檢測，發現一宗陽性檢測個案。



毗鄰的澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由昨日（26日）凌晨零時至晚上12時止，澳門在24小時內錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗。澳門今日及明日（27日及28日）將進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.67，即每一名患者傳給約1.7人。（港大醫學院圖片）

【11:23】政府今日（27日）宣布，延續現行社交距離措施至7月13日。發言人解釋，因應疫情最新走勢，並考慮到下一周期措施的生效期間，會橫跨至新一屆政府任期，故經諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意後，決定延續現行措施14日，包括繼續要求所有酒吧、酒館、夜店及夜總會的顧客，必須在進入處所前先做測試並取得陰性結果，以更有效管控病毒傳播情況。

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【10:45】近日多間院舍出現個案，其中屯門富泰護理安老院再多3名院友染疫，累計10名院友及5名員工確診。安老事務委員會委員李輝今日（27日）在電台節目中指，現時只得院友要去亞博隔離，但員工卻可居家隔離，不少長者搬離院舍後，但數日後又重回院舍，對長者適應性影響大，故希望當局有清楚指引。

她又指，昨日有間全部長者都要臥床、甚至要用尿喉等的院舍，當中42名長者要轉送亞博檢疫，但每輛車只送走兩名長者，結果疏散至深夜，質疑是否需要檢討。

▼富泰護理安老院出現BA.2.12.1個案 多名院友染疫▼



【9:30】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由昨日（26日）凌晨零時至晚上12時止，澳門在24小時內錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗；新增個案中50宗是在社區發現，46宗是在管控中發現。

此外，截至今日（27日）早上8時止，透過流行病學調查共跟進8,283人，其中密切接觸者1,102人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）5,550人，次密切接觸者296人，一般接觸者337人，陪同人員641人。

▼6月26日 澳門疫情▼



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【9:10】今年七一是香港回歸25周年，國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。行政會議成員湯家驊今日（27日）在電台節目指，他將在29日入住酒店隔離，而隔離日期將視乎參加的活動而定。不過，他指尚未知道任何相關資料，例如入住的酒店等，湯又透露，早前染疫的候任政務司長、特首辦主任陳國基，現時應該已康復。

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【8:30】政府宣布，完成香港仔中心港昌閣的圍封強檢，期間463名身處相關範圍內的人士接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進；期內政府亦在相關範圍內派員到訪162戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼6月24日 「仲夏・維港」灣仔海濱3大場地逐個睇▼



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▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼



+ 3

▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



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▼6月20日起強制檢測公告▼

