疫情．最新｜社交距離措施延至7.13　單日確診個案迫近2000宗

撰文：王潔恩 黃煦緻 陳淑霞 江麗盈 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 陳栢麟 馬煒傑
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是本港疫情反彈，已連續12日在千宗以上水平徘徊，昨（26日）單日再增1,917宗確診，迫近2,000大關，衞生防護中心傳染病處主任張竹君預料疫情將會持續上升。香港仔中心港昌閣完成圍封強檢，463名人士接受了檢測，發現一宗陽性檢測個案。

毗鄰的澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由昨日（26日）凌晨零時至晚上12時止，澳門在24小時內錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗。澳門今日及明日（27日及28日）將進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。

昨日疫情總覽：

疫情．6.26︱增近2000宗確診創反彈後新高　張竹君：正緩慢上升
香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.67，即每一名患者傳給約1.7人。（港大醫學院圖片）
社交距離措施延至7.13　已徵李家超同意　入酒吧前仍須檢測陰性

【11:23】政府今日（27日）宣布，延續現行社交距離措施至7月13日。發言人解釋，因應疫情最新走勢，並考慮到下一周期措施的生效期間，會橫跨至新一屆政府任期，故經諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意後，決定延續現行措施14日，包括繼續要求所有酒吧、酒館、夜店及夜總會的顧客，必須在進入處所前先做測試並取得陰性結果，以更有效管控病毒傳播情況。

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院友搬往亞博檢疫僅數日即回院舍　安老業界認為應檢討隔離機制

【10:45】近日多間院舍出現個案，其中屯門富泰護理安老院再多3名院友染疫，累計10名院友及5名員工確診。安老事務委員會委員李輝今日（27日）在電台節目中指，現時只得院友要去亞博隔離，但員工卻可居家隔離，不少長者搬離院舍後，但數日後又重回院舍，對長者適應性影響大，故希望當局有清楚指引。

她又指，昨日有間全部長者都要臥床、甚至要用尿喉等的院舍，當中42名長者要轉送亞博檢疫，但每輛車只送走兩名長者，結果疏散至深夜，質疑是否需要檢討。

▼富泰護理安老院出現BA.2.12.1個案　多名院友染疫▼

澳門疫情｜增96宗陽性個案　累計達357宗　今展開第三輪全民檢測

【9:30】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由昨日（26日）凌晨零時至晚上12時止，澳門在24小時內錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗；新增個案中50宗是在社區發現，46宗是在管控中發現。

此外，截至今日（27日）早上8時止，透過流行病學調查共跟進8,283人，其中密切接觸者1,102人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）5,550人，次密切接觸者296人，一般接觸者337人，陪同人員641人。

▼6月26日　澳門疫情▼

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回歸25周年｜湯家驊指未知隔離酒店名稱及入住日　陳國基應已康復

【9:10】今年七一是香港回歸25周年，國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。行政會議成員湯家驊今日（27日）在電台節目指，他將在29日入住酒店隔離，而隔離日期將視乎參加的活動而定。不過，他指尚未知道任何相關資料，例如入住的酒店等，湯又透露，早前染疫的候任政務司長、特首辦主任陳國基，現時應該已康復。

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【8:30】政府宣布，完成香港仔中心港昌閣的圍封強檢，期間463名身處相關範圍內的人士接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進；期內政府亦在相關範圍內派員到訪162戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼6月24日　「仲夏・維港」灣仔海濱3大場地逐個睇▼

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▼6月22日　疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼

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增1917宗確診再創新高　再有兩間院舍爆疫近百人檢疫連續12日破千　富泰護老院院友三個月內二度感染　與海港群組有關澳門疫情｜累計確診增至299宗　明起展開第三輪全民檢測疫下轉網課削學生社交能力　調查揭兩成受訪者復課後情緒嚴重困擾

▼6月21日　筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼

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強制檢測｜增26地點　銅鑼灣麥奀雲吞麵、翡翠拉麵小籠包齊上榜確診大廈｜增1105幢　黎明天王豪宅St. Andrew's Place屋苑有患者兩區污水呈陽性　太古城、北角新都城等19萬居民要快速測試封區｜香港仔漁暉苑景暉閣完成檢測　發現1宗陽性個案

▼6月20日起強制檢測公告▼

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