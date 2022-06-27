疫情．直播｜衞生防護中心指上升趨勢仍然受控　未見爆發性上升

本港疫情反彈，已連續12日在千宗以上水平徘徊，昨（26日）單日再增1,917宗確診，迫近2,000大關，衞生防護中心傳染病處主任張竹君預料疫情將會持續上升。政府今日（27日）就宣布，延續現行社交距離措施至7月13日，並已諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意。香港仔中心港昌閣完成圍封強檢，463名人士接受了檢測，發現一宗陽性檢測個案。



毗鄰的澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由昨日（26日）凌晨零時至晚上12時止，澳門在24小時內錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗。澳門今日及明日（27日及28日）將進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.67，即每一名患者傳給約1.7人。（港大醫學院圖片）

【17:08】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現時疫情約徘佪1500宗以上的水平，隨著社交距離放寬，相信社區已有一定數量的傳播鏈，出現一定的傳播情況，預計個案會維持於一定水平，甚至有可能會進一步上升，但認為上升趨勢及幅度仍然是受控，並不是2至3日便「翻一翻」的爆發性上升或垂直上升情況，會繼續觀察。

【17:00】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指就海港酒家爆發個案，機電工程署檢查後發現空氣換氣量是不足的，鮮風量亦不足，空氣設備要改善，其他分店未見有類似問題。

【16:52】有9宗懷疑是變種病毒BA.4或者BA.5個案，6宗輸入，3宗為本地，其中2宗是無源頭。無源頭個案中其中一宗是一名住在海逸豪園月桃灣的6歲女孩，無打針，讀德望小學幼稚園讀K3 ，6月21日發病咳嗽發燒，6月22日最後上課，6月19日曾與家人去黃埔新天地食飯，37歲的父親都確診，於太子道東友邦金融中心AIA工作，6月24日發病。另一宗無源頭是一名15歲女孩，住天水圍海逸酒店2期，中大校友會中三學生。

【16:45】新增3間院舍出現感染情況，包括西貢通善壇安老院，有1名護理員於6月25日病徵輕微，同日快測陽性，最後上班日為6月25日，有個別長者有密切埋身接觸，9長者要檢疫；黃大仙紫雲間沁怡護養院，1名護理員檢測呈陽性，同院有7工作人員被列密切接觸者，無院友列密切接觸者。

第3間為元朗松齡雅苑，上周五有3院友檢測呈陽性，昨日再多2名院友陽性及2名員工陽性，員工已打3針，其中一名為護理員，6月25日快測陽性，6月24日最後上班。目前同一層5個院友呈陽性，分別是是住4間不同房，全部打了3針，大部份無病徵或輕徵，同層9人要隔離，9員工被列密切接觸者。

【16:35】本港疫情持續，確診宗數已連續13日維持在逾千宗以上水平，本地單日新增逾1719宗，154宗輸入個案，昨日並沒有死亡個案。

【12:51】大學教育資助委員會秘書處今日（27日）表示，教資會秘書長鄧特抗的核酸檢測結果呈陽性，確診新冠肺炎，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

【11:23】政府今日（27日）宣布，延續現行社交距離措施至7月13日。發言人解釋，因應疫情最新走勢，並考慮到下一周期措施的生效期間，會橫跨至新一屆政府任期，故經諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意後，決定延續現行措施14日，包括繼續要求所有酒吧、酒館、夜店及夜總會的顧客，必須在進入處所前先做測試並取得陰性結果，以更有效管控病毒傳播情況。

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【10:45】近日多間院舍出現個案，其中屯門富泰護理安老院再多3名院友染疫，累計10名院友及5名員工確診。安老事務委員會委員李輝今日（27日）在電台節目中指，現時只得院友要去亞博隔離，但員工卻可居家隔離，不少長者搬離院舍後，但數日後又重回院舍，對長者適應性影響大，故希望當局有清楚指引。

她又指，昨日有間全部長者都要臥床、甚至要用尿喉等的院舍，當中42名長者要轉送亞博檢疫，但每輛車只送走兩名長者，結果疏散至深夜，質疑是否需要檢討。

▼富泰護理安老院出現BA.2.12.1個案 多名院友染疫▼



【9:30】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由昨日（26日）凌晨零時至晚上12時止，澳門在24小時內錄得96宗新增核酸陽性個案，累計感染個案已達357宗；新增個案中50宗是在社區發現，46宗是在管控中發現。

此外，截至今日（27日）早上8時止，透過流行病學調查共跟進8,283人，其中密切接觸者1,102人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）5,550人，次密切接觸者296人，一般接觸者337人，陪同人員641人。

▼6月26日 澳門疫情▼



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【9:10】今年七一是香港回歸25周年，國家主席習近平將出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。行政會議成員湯家驊今日（27日）在電台節目指，他將在29日入住酒店隔離，而隔離日期將視乎參加的活動而定。不過，他指尚未知道任何相關資料，例如入住的酒店等，湯又透露，早前染疫的候任政務司長、特首辦主任陳國基，現時應該已康復。

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【8:30】政府宣布，完成香港仔中心港昌閣的圍封強檢，期間463名身處相關範圍內的人士接受了檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進；期內政府亦在相關範圍內派員到訪162戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。屋苑已在今日早上九點半解封。

▼6月24日 「仲夏・維港」灣仔海濱3大場地逐個睇▼



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▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼



+ 3

▼6月21日 筲箕灣爆BA.2.12.1疫情▼



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▼6月20日起強制檢測公告▼

