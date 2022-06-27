內地考DSE｜試題保密惹關注　港人子弟學校稱應對考評局有信心

考評局修訂DSE考試規則，內地合資格港人子弟學校經批准後，可於2024年提供考試場地，英文口試及實習試除外，其中試題保密性、試場作弊等引起關注。



廣州暨大港澳子弟學校總校長鄭景亮今日（27日）在電台節目中指，大家應高度信任考評局，又指過往所有DSE試場均有視象鏡頭全程監控，而所有監考員都要依足程序監考。他亦相信，暫時應統一在香港由合資格評卷員負責改卷。



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鄭景亮認為，考評局的國際聲譽甚高，故大家應高度信任考評局。他又稱，過往所有DSE試場均有視象鏡頭全程監控，而所有監考員都要依足程序監考，過去英國倫敦的IGCSE等都可在海外投考。

暫仍統一在港由合資格評卷員負責改卷

在改卷方面，他認為，由於改卷須經訓練，暫時應統一在香港由合資格評卷員負責，「相信有排都未輪到內地老師去改卷。」

被問及會否增加本地學生的競爭，鄭認為，若將來多了內地考生投考DSE，確實會改變分數線，但據他理解，不少內地人投考DSE只為方便出國報考大學，故將來才知道有沒有影響。他又指，政策暫時只針對合資格的港人子弟學校，故暫只適用於港人，有機會只限制於港人子弟投考。

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大灣區港人子弟學校需求大

鄭景亮說，港人子弟學校在大灣區需求大，預計未來會越來越多港人子弟學校在大灣區出現。他解釋，在去年7至8月，相關學校的入學考試均過千人，其中深圳香港培僑書院龍華信義學校就有7,000多人報考，但收生只得數百名，故名額相當緊張，因此，他預計將來有需要入讀相關學校的每屆考生，將至少達近千人。