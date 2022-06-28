校園天地｜華富邨寶血小學　「華寶一家」計畫

為了營造關愛校園的正向文化，加強正向情緒及提升正向關係，華富邨寶血小學於本年度繼續推行「華寶一家」計畫，期望透過此計劃，建立師生及生生關係，以提升學生對學校的歸屬感。（內容由華富邨寶血小學提供）



「子女」收到「家長」的祝福和禮物（華富邨寶血小學提供）

學校透過配對，由校長及全校老師作「華寶一家」的家長，負責關顧非任教的學生，並會了解他們在學校的生活，給予支持和鼓勵。當「仔仔囡囡」生日時，「家長」會在小息時為他們送上襟牌和生日禮物；當「仔仔囡囡」遇到問題時，他們也可向「家長」傾訴及尋找幫助。在回校上課的日子裏，「家長」也會抽空與「子女」分享生活經驗、日常點滴，令華寶校園充滿着濃濃的關愛之情。

「華寶家長」為「子女」送上生日禮物（華富邨寶血小學提供）

在「華寶一家」計畫下，會不時舉行相聚活動，透過網上的見面會，「華寶家長」與「子女」能聚首一堂，齊齊分享生活趣事、一起玩網上遊戲、製作小手工等。今年年初，學校為響應「紙鶴同心健力士」活動，「華寶家長」便在Zoom透過短片及示範，教導「子女」摺紙鶴，為疫情下的香港送上祝福。而活動也極具意義，除了能鼓勵「子女」發揮愛的精神，又能提供「親子共聚」的時間。活動過程中，「家長」與「子女」歡聚一堂，樂也融融，場面溫馨。

在華寶這個大家庭中，除了有真摯的友情，更重要的，是有「華寶家長」對「子女」盡顯的關愛之情，期望這份情能一直延續下去，並成為華寶「愛」的象徵。

（內容由華富邨寶血小學提供）

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