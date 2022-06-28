校園天地｜明愛馬鞍山中學　主辦小學環保比賽 宣揚「珍惜」意識

明愛馬鞍山中學（附設宿舍）積極推動環境保護教育，鼓勵學生踐行環保，屢獲外間機構頒發嘉許獎項，如「可持續發展卓越大獎」及「香港綠色學校獎」。除了在校內宣揚環保外，該校早前也在可持續發展學校獎勵計劃的支持下，為全港的小學生主辦「『尋幽探秘』可持續發展校園大搜索2022全港小學網上問答比賽」，旨在宣揚「珍惜」的意識，提高小學生對社區環境的關注，了解生活環保小知識，學會節約能源及珍惜生物資源的生活模式。（內容由明愛馬鞍山中學提供）



參賽同學先透過網上虛擬實境(VR)系統參與「校園搜索活動」，認識校園環保設置及善用資源的概念；然後參與網上問答比賽，爭取答對最多題目。停課未有影響小學生們的熱情，參賽學生來自本港各區，人數共超過二百人。至於「最踴躍參與學校大獎」的冠軍則由九龍灣聖若翰天主教小學和香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校獲得，季軍是港澳信義會小學。

比賽頒獎禮於2022年5月21日在明愛馬鞍山中學禮堂圓滿舉行，由可持續發展委員會教育及宣傳工作小組主席陳倩君女士擔任主禮嘉賓。陳倩君女士讚許明愛馬鞍山中學自發統籌全港性環保教育活動，讓學生學習可持續發展概念後能夠推而廣之，在地區層面建立可持續發展社區網絡，鼓勵家人、朋友以及社區的居民在生活中實踐可持續生活模式。

當天同場還舉行了明愛馬鞍山中學與馬鞍山富寶花園業主立案法團合辦的「『正向人生』健康社區攝影比賽頒獎典禮」，比賽由禁毒基金贊助支持，向區內居民宣傳「正向人生，遠離毒品」等正面價值觀。該校曹雪蓮校長表示：「期望活動可以在疫情中為社區帶來一點歡樂，更能讓我校師生可以學以致用，回饋社會。」

來賓實地參觀明愛馬鞍山中學校園的可持續發展設施（明愛馬鞍山中學提供）

除此以外，該校現正舉辦「全港小學可持續發展『環保巴士』創念比賽2022」，截止日期為6月26日(星期日) ，歡迎各位小學生參與，詳情請瀏覽明愛馬鞍山中學網站，網址為：http://www.cmos.edu.hk。

（內容由明愛馬鞍山中學提供）

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