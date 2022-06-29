校園天地｜ 福建中學附屬學校　「數」人成就「解」鎖

以創新意念融入教學，讓學生學習到不只是單純的數學知識，而是數學背後的邏輯思維及解難能力。福建中學附屬學校（簡稱：福附）多年來致力優化校本課程，以提升學生的國際視野，並鼓勵學生參與海外的比賽及交流，獲取不可多得的學習經驗。去年，福附派出數十名數學精英參與於新加坡舉行的國際數學比賽American Mathematics Olympiads (AMO)，首年參加即奪得三金、六銀、六銅的驕人成績。於同樣是首年參與的Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC)，以五金、五銀、一銅的佳績揚威海外數學比賽舞台。（內容由福建中學附屬學校提供）



獅城數學賽事奪佳績

以創新意念融入教學，讓學生學習到不只是單純的數學知識，而是數學背後的邏輯思維及解難能力。福建中學附屬學校（簡稱：福附）多年來致力優化校本課程，以提升學生的國際視野，並鼓勵學生參與海外的比賽及交流，獲取不可多得的學習經驗。去年，福附派出數十名數學精英參與於新加坡舉行的國際數學比賽American Mathematics Olympiads (AMO)，首年參加即奪得三金、六銀、六銅的驕人成績。於同樣是首年參與的Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC)，以五金、五銀、一銅的佳績揚威海外數學比賽舞台。

福附的袁濼訸同學分別在Mind Sports及Maths Master Mind兩項團隊比賽獲金獎及銀獎，他亦同時爲另一比賽AMO的金獎得獎者，成績彪炳。（福建中學附屬學校提供）

由互動學習成就創意解難

校長徐區懿華表示學生日常的學習中會加入互動元素，學生可以設計創意的數學題目挑戰其他同學，透過設計題目的過程提升學生對數學的理解、邏輯及解難能力。徐校長言，由於很多學生認爲學習數學有一定的困難，特別每當學生解不到題目，就會很容易感到壓力，甚至對學科本身產生懼怕，但讓學生透過設計題目的過程，學生之間互動、挑戰及研究，學生甚至可以設計題目考考老師，讓學習趣味大大提升，學生的自信心及對學習數學的成功感增加。在數學科的校本學習規劃中，福附為全校學生加入神奇數學間尺Bar Model Ruler作爲學習工具，這Bar Model Ruler由福附老師自行設計、研發及優化，適合全校學生使用，大大增加他們解答應用題的能力。福附的數學科課程由規劃到教具設計均一絲不苟，各級數學科老師致力提升學生的創意解難能力之餘，更鼓勵及推動學生自主學習，這亦為參與海外比賽奠定了良好的根基。

團隊精神建立成爲培養Master Mind的關鍵

國際數學教育的研究指出合作學習能培養學生的學習態度、專注力及學習動機，更能提升學習效能。福附的數學課程著重小組合作學習，讓學生透過團隊建立，學習互相欣賞。學生的學習從内在到外在再到内在深化，即從發揮其個人的數學才能，到發揮互助精神，透過同儕的互補長短，再讓個人的學習提升果效。福附十分鼓勵學生參與團隊的比賽體現合作精神。SIMOC的比賽項目除了個人比賽，團隊競賽也是SIMOC的一大特色，SIMOC的團隊競賽項目分別Maths Master Mind、Maths Warriors及Mind Sports Challenge。福附的袁濼訸同學分別在Mind Sports及Maths Master Mind兩項團隊比賽獲金獎及銀獎，他亦同時爲另一比賽AMO的金獎得獎者，成績彪炳。

（內容由福建中學附屬學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com 。