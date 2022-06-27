DSE 2023｜法語等丙類科目11月開考今起報名　自修生報名費增2%

2023年香港中學文憑試將於今年6月及9月分兩個階段接受自修生報名，考評局表示，今年11月開考的法語、德語等丙類科目，今日（27日）起接受報名，至下月13日止。

港府將繼續為參加來年文憑試的學校考生代繳考試費，惟不包括自修生，值得注意的是，自修生報名費調升至534元，其他語言科目考試費則增至每科697元，按年增加2%。



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考評局表示，丙類科目2022年11月考試設有六個其他語言科目，包括：法語、德語、印地語、日語、西班牙語及烏爾都語。考生報考2023年文憑試的丙類科目，將與其報考甲類及乙類科目的數目綜合計算，總數不可超過八科之上限。相關科目考試的成績暫定於明年1月下旬發放。

以自修生身份報考2023年文憑試的人士，必須符合以下其中一項條件，包括曾應考文憑試，或相等考試；或於明年1月1日計算，已足19歲；或非修讀文憑試課程，但已修畢或於 2022／2023 年度正在修讀由考評局決定為等同中六之課程。考評局提醒，以自修生名義報考的考生，不得同時以學校考生名義報考2023年文憑試。

考試費用方面，自修生報名費為534元，較去年的524元，增加2%；至於其他語言科目考試費則為每科697元，按年增幅同為2%。

申請人須登入香港中學文憑考試網上服務的報名系統提交報名申請。《 丙 類 （ 其 他 語 言 ） 科 目 考 試 的 報 考 須 知 》 可 於考評局網頁及香港中學文憑考試網上服務下載。

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