疫情．最新｜屯門海港酒家疫情擴大　區內兩屋邨、旺角食肆8個案

本港今日（28日）增加1685宗個案，包括152宗輸入，多一宗死亡個案，學校呈報202宗。屯門海港酒家爆疫，再增一宗顧客個案，累計42名顧客染疫，疫情擴大至山景邨、大興邨及位於旺角新世紀食肆翠園，累計發現8宗個案，包括一名翠園侍應。



澳門陽性個案亦見升勢，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，今日（28日）增加57宗新增核酸陽性個案，累計感染個案達414宗。澳門正進行第三輪全民核酸檢測，當局呼籲市民如非必要，切勿外出。



昨日疫情總覽：

香港大學公共學院最新本地個案即時有效繁殖率倒升至1.64，即每一名患者傳給約1.64人。（港大醫學院圖片）

▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封檢測▼



【17:05】歐家榮表示，海港酒家群組發生在6月16日，至今2星期，當晚約有270名客人，相信有超級傳播者，但未必能找到，最早發病個案是6月17日，當晚可能有具傳染性患者在場。做了環境調查，樣本無陽性，但機電署了解通風系統，上星期六去做量度，發現鮮風不足、每小時空氣轉換不足夠。旺角新世紀翠園亦有小規模傳播，可能與海港相關，但要做基因分析確定，之前富泰老人院都有2員工去過海港，都不排除由這兩名員工帶入院舍，造成爆發，初步相信3群組相關。

關於停業方面，如食肆有大規爆，會做流行調查及個案分佈，一般如果發現餐廳因通風等環境因素有問題，食環署會要求食肆改善及暫時停業，直至有改善，會確保當日顧客、爆發涉事顧客做了檢測陰性，所有員工檢測陰性才會復業。停業安排，相信食環署會跟進。

歐家榮表示，海港酒家群組增至42名顧客染疫，右為劉家獻。（馬煒傑攝）

【16:58】懷疑BA.4或者BA.5個案有16宗，有12宗輸入，4宗本地無源頭：

1)52歲女士，打了3針，住順天邨天柱樓，在機場做飛機機艙清潔，最後一日上班6月25日，同日發病，6月25日檢測陽性，CT值35，因機場工作要定期檢，6月13、17、21樣本都是陰性，相信係工作期間受感染。

2)37歲男士，打3針，住馬鞍山錦英苑K座錦怡閣，6月24日號最後上班，其中一個家人6月27日號陽性，暫無源頭

3)57歲女士，住海庭道海富苑F座海欣閤，奧海城保良局日間照顧中心任職庶務員，主要在廚所工作，不會接觸長者，6月24日最後返工，6月25日檢測陽性，建議這間照顧中心暫停服務；所有員工做核酸檢測。

4)38歲男士，已打3針，住小西灣邨瑞龍樓，九龍灣企業廣場一座做文職工作，最後6月24日上班及同日發病，6月25日快測陽，暫找不到源頭。

【16:53】三學校個別班級出現集體爆發，建議停課一星期：

1)沙田浸信會呂明才小學3D班 累計4個案，班級學生人數34人

2)青衣天主教聖多默幼稚園上午高班共24學生，有2個案，班別老師亦檢測陽性

3)馬鞍山靈糧小學2A班，全班30人，有3學生檢測陽性，老師亦陽性

【16:46】屯門海港酒家多一宗食客中招，患者為70多歲男士，6月24日檢測陽性，累計當涉42顧客，另有2大廈懷疑出現傳播，兩大廈先前有海港酒家陽性個案居住，旺角一食肆亦疑出現相關傳播：

1)山景邨景安樓：強檢找多3個案，涉2家庭

2)大興邨興偉樓：1宗個案，同層有另一個案同海港相關

3)4宗涉旺角新世紀廣場翠園，或與海港相關，之前海港群組個案陽性患者，6月19日中午約12:30去過翠園，當時與另一家庭成員去，該家庭成員之後都確診，這兩個案傳染期去過該餐廳，6月24日已發強檢通告，找多4宗個案，都在6月19日約中午12:00至1:00去過，涉及3食客，在2張不同台，另有1名侍應。

【16:37】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增（28日）1685宗個案，包括152宗輸入，多一宗死亡個案，學校呈報202宗。

【16:21】內地疫情放緩，據最新一版新冠防控方案，內地放寬入境隔離規定，入境入士的檢疫期將由原定的14日集中隔離醫學觀察、及7日居家健康監測，縮減至7日集中隔離醫學觀察、及3日居家健康監測。

香港中華廠商聯合會永遠名譽會長吳宏斌指，業界均感雀躍，他直言原本的檢疫期太長、「代價太大」，現時檢疫期縮短後，料不少商家短期內會返回內地處理生意，惟港人回內地仍要先在網上預約配額及健康驛站，期望香港及內地政府可以在協商增加配額及供應，令商家無需等太久才預約到配額回內地。

【14:32】新華社報導，內地放寬入境隔離規定，原定14天的集中隔離醫學觀察將減至7天，之後的7天居家健康監測亦減至3天，即入境後只需7天集中隔離醫學觀察加3天居家健康監測。

【12:55】澳門博彩監察協調局表示，為配合總體防疫工作，全澳娛樂場新增多項防疫措施，包括所有進入娛樂場範圍的人員，包括顧客、工作人員及公共部門人員均須持有 48小時內核酸檢測陰性證明，娛樂場工作人員上班前或進入娛樂場前當天快速抗原檢測為陰性。

【12:53】因應疫情對本港經濟和就業市場的影響，政府再委託僱員再培訓局（再培訓局）於今年7月1日推出第六期「特別．愛增值」計劃（「特別計劃6」），持續支援受影響的求職者，為僱員提升技能，計劃為期半年，預計可支援約兩萬名有需要人士。

計劃繼續保留各項特別安排，包括對學員的行業或學歷不設限制、學費全免、發放每月最高5,800元特別津貼、提供「企業包班」服務，以及將發放津貼的出席率要求由八成下調至六成的短期彈性措施，但為確保課程質素，學員仍須達至相關課程原定的出席率要求（一般為八成），方符合資格參與期末評估及在通過課程評估後獲發畢業證書。

搜尋「特別・愛增值」計劃6各項課程

「特別・愛增值」計劃6課程申請表

僱員再培訓局於今年7月1日推出第六期「特別．愛增值」計劃。（再培訓局網頁截圖）

【10:50】近日多間院舍出現確診個案，相繼有院友被送往亞博館隔離。老人科專科醫生佘達明今日在電台節目中指，贊成院友原址檢疫，因參考第五波疫情經驗，當時醫療系統崩潰，但目前應盡量不遷離長者，原址照顧會更好，否則再重蹈覆轍會是悲哀。他又指，長者轉換環境後，容易焦慮及有情緒問題，而現時有不少醫生支援，疫苗接種率已提升，加上不少長者曾染疫，故院舍的整體免疫力較上一波強。

【10:30】澳門的新冠病毒感染應變協調中心表示，過去一日新增57宗核酸陽性個案，累計達414宗，新增個案中，33宗屬社區發現，24宗屬管控中發現，至於在昨日展開的第三輪全民檢測，將於今日傍晚6時結束。截至今早8時，已採樣接近49萬人次，其中超過21萬人次已有檢測結果，全部呈陰性；累計有13個混合樣本呈陽性。

【09:40】美國藥廠莫德納（Moderna）早前指，正與港府商討，尋求引入全港首隻針對Omicron變種病毒的疫苗；而新冠疫苗製造商輝瑞及BioNTech亦指，其新研發疫苗可加強人體對Omicron產生的免疫反應。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（28日）在電台節目中指，大部份研究顯示，打兩針新冠疫苗無效抵抗Omicron變種病毒，「千祈唔好以為兩針就夠。」他亦說，若日後引入第二代疫苗，而市民已打3針，接種多一次第二代疫苗已足夠。

【09:15】澳門第三輪全民檢測將於傍晚6時結束，澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，昨日早上展開的全民核酸檢測，截至昨晚10時，有超過32萬人採樣，5個混合樣本呈陽性，超過8萬7千人次已有檢測結果，呈陰性。

【09:00】沙田水泉澳邨茂泉樓解封，圍封期間有約970人接受檢測，當中共發現六宗陽性檢測個案和三宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【08:55】第五波疫情官員表現被質疑，港大感染及傳染病中心總監何栢良早前商台在《在晴朗的一天出發》點名批評護士出身的食衞局局長陳肇始掌握疫情資訊和指揮慢，導致本港「傷亡慘重」，其言論觸發22個護理團體昨（27日）聯署，批評何單憑專業背景評鑑一個人能力是匪夷所思，要求他向護理界和大眾道歉。何栢良今早在《在晴朗的一天出發》指事件是誤會，強調他當日、今日及將來也沒把護士專業與政府表現拉上關係，由於當日言論不清引起爭議，他決定收回涉及言論，冀事件可告一段落：「希望可以聚焦返社會點樣可以復常，同埋畀意見幫到市民。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良收回陳肇始因護士出身而掌握疫情資訊和指揮慢相關言論。（資料圖片）

▼光顧酒吧須出示快測陰性結果▼



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【07:00】李家超參選特首期間，一直表示與內地通關是上任後首要工作，外界關注新政府會否在「外防輸入、內防反彈」方面從緊處理，令香港難以與海外通關。尤其，近日本地新增確診個案已回升至近二千宗，更令外界關注新政府上任後的防疫政策。



不過，近日李家超與候任醫務衞生局局長盧寵茂接受訪問時露口風，表明會研究縮短來港人士檢疫日數。現屆政府經諮詢及徵得候任特首辦同意後，昨（27日）宣布延續現行社交距離措施至7月13日，至起碼沒有重新收緊，令社會有了新的期待：到底本港可否免卻「強硬清零」，對內及對外皆可逐步恢復正常？

據聞，盧寵茂曾向政界人士透露，不會仿傚澳門實行全民強檢，因香港不具備相關條件，未來可能循加強核酸檢測方面著手。

▼6月26日 澳門疫情▼



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▼6月26日 香港仔中心港昌閣圍封強檢▼



▼6月20日起強制檢測公告▼

